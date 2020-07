Un posto al sole, dopo l'emergenza sanitaria, ritornerà in onda come sempre su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 circa. Le trame delle puntate in onda dal 13 fino al 17 luglio annunciano che Viola (Ilenia Lazzarin) mostrerà molta preoccupazione per Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e, in seguito all'agguato con il clan Tregara, i due coniugi finiranno per entrare in tensione. Serena Cirillo (Miriam Candurro), invece, prenderà una decisione definitiva che riguarda la sua vita sentimentale, mentre Marina Giordano dovrà fare i conti con la pressante gelosia di Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, puntate 13-17 luglio: Viola in ansia per suo marito Eugenio

Gli spoiler di Un posto al sole, in programmazione da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Rai 3, rivelano che Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) avranno una nuova discussione. Infatti questo acceso diverbio porterà la Cirillo a prendere una decisione che cambierà il rapporto con il suo ex. Dopo aver affrontato alcune vicende legate ai Cantieri e al Pastificio, Fabrizio proverà a trovare un po' di tranquillità insieme a Marina. Intanto i killer di Mariano (Lello Giulivo) progetteranno nuovi atti criminali, mentre Viola sarà sempre più preoccupata per l’incolumità di Eugenio. A tal proposito, il Magistrato Nicotera continuerà a portare avanti le indagini per sgominare il clan, tanto che farà un passo avanti molto importante.

D'altro canto, anche Alberto Palladini cercherà di tenere lontano da lui il pericoloso camorrista Tregara. Quest'ultimo nel bel mezzo di uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine proverà a evitare il suo arresto.

Eugenio e Viola in tensione, Fabrizio geloso di Roberto e Marina

Sempre le anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate in onda la prossima settimana (13-17 luglio) annunciano che Serena e Leonardo (Erik Tonelli) rientreranno a Napoli dopo il loro viaggio in Sicilia.

A questo punto, la Cirillo sarà determinata a iniziare una nuova fase della sua storia d'amore con il giovane Arena, non considerando la reazione di Filippo. Nello stesso momento, Mariella e Guido faranno un incontro con i testimoni che hanno scelto per il loro matrimonio. Marina (Nina Soldano), di ritorno da un viaggio d'affari con Roberto, dovrà fare i conti con la pressante gelosia di Fabrizio (Giorgio Borghetti).

Alberto sceglierà di continuare a vedere Clara, malgrado sia messo sotto pressione per il suo inevitabile legame con Mariano. Per finire, Viola e Ugenio saranno ancora in tensione, tanto che il rapporto tra i due si farà sempre più teso. In attesa di vedere il ritorno della soap opera ambientata interamente a Napoli, si ricorda che è possibile recuperare tutti gli episodi online accedendo al sito gratuito RaiPlay, del quale è possibile scaricare anche l'omonima applicazione per smartphone e tablet.