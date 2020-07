Una vita nei prossimi episodi si darà grande spazio alla storyline della vendetta di Genoveva nei confronti dei vicini. Le trame relative alle puntate in onda dal 2 all'8 agosto, rivelano che la prima a farne le spese sarà la domestica Agustina, la quale darà ascolto a Ursula e si getterà nel vuoto per farla finita, ma per fortuna si salverà. Nel frattempo, Alfredo farà di tutto per convincere i vicini a investire nella banca americana, mentre Salmeron si occuperà di Ramon facendo sparire la piccola Milagros. Infine, Bellita scoprirà la ragione per la quale Cinta ed Emilio si sono lasciati e da quel momento ingaggerà una lotta con Felicia.

Una vita, spoiler 2-8 agosto: Alfredo e Genoveva manipolano i vicini

Le trame Una vita dal 2 all'8 agosto rivelano che Genoveva e Alfredo faranno di tutto per convincere i vicini a investire nella banca americana e inizieranno da Rosina e Liberto. Nel frattempo, don Ramon nel tentativo di rimediare all'errore commesso con il pupazzo a molle, offrirà una torta alla piccola Milagros, ma finirà per provocargli una reazione allergica. Poco dopo, Carmen scoprirà che la bambina è nel quartiere e si arrabbierà col Palacios per non averglielo detto. Intanto, Ursula farà in modo che Felipe non veda Agustina e non dirà alla domestica della visita del suo datore di lavoro. Più tardi, Cinta, sofferente a causa della fine della sua storia con Emilio deciderà di andare in Argentina con i genitori.

Dal canto suo Emilio farà fatica a nascondere ciò che prova persino al lavoro. Nel frattempo, i coniugi Bryce organizzeranno una merenda per continuare a parlare ai vicini della banca americana e spingerli a investire i loro risparmi nel suddetto istituto di credito. Alcuni penseranno di farlo, mentre Ramon e Felipe avranno non pochi dubbi sull'offerta del banchiere.

Più tardi, Carmen aiuterà Ramon a conquistare la piccola Milagros.

Una vita: Agustina si butta dalla finestra

Gli spoiler Una vita fino all'8 agosto, ci dicono che Agustina sembrerà intenzionata ad arrendersi alla malattia che potrebbe presto mettere fine ai suoi giorni e a prendersi cura di lei ci sarà Ursula, la quale però non ha buone intenzioni.

Nel frattempo, Emilio riceverà una lettera e poco dopo si allontanerà dal quartiere, mentre Cinta chiederà inutilmente ai genitori di portarla con loro in Argentina. Poco dopo, Bellita sarà determinata a scoprire cos'è che ha tolto il sorriso alla figlia, mentre i Bryce una volta rimasti soli parleranno del loro piano per rovinare tutti i vicini. Intanto, Ramon grazie all'aiuto di Carmen riuscirà a creare un legame con Milagros e farà pace con la fidanzata. Più tardi, Cesareo non potendone più degli abusi di Servante nei confronti di Marcelina, lo rimprovererà, ma l'ex portinaio gli risponderà a tono recuperando la voce. Nel frattempo, Cinta svelerà alla madre che è triste per essersi lasciato con Emilio a causa di Felicia.

La Del Campo, a quel punto, si recherà al ristorante e le farà una scenata.

Poco dopo, Liberto, chiederà consiglio a Felipe prima di decidere se investire nella banca americana o no, ma poi deciderà di aspettare le informazioni che Ramon ha richiesto a un amico. Genoveva rapirà Milagros al fine di dare il tempo ad Alfredo di sostituire la documentazione sulla banca che attendeva Ramon e fare così in modo che l'uomo non scopra il loro diabolico piano. Nel frattempo, José farà di tutto per calmare Bellita dopo l'affronto di Felicia. La cantante, poi, cancellerà il viaggio in Argentina per restare affianco a Cinta. Intanto, Ramon per dimostrare a Carmen l'amore che prova per lei, la inviterà a una cena in famiglia, mentre Agustina confesserà a Fabiana che non vuole più vivere e non appena quest'ultima si allontanerà, si getterà nel vuoto dalla finestra della soffitta.

Ursula non appena verrà a saperlo, si precipiterà da Genoveva per informarla che la sua vendetta ha avuto inizio: tuttavia, però, mentre Agustina verrà portata in ospedale in condizioni critiche, un flashback ci farà scoprire che Salmeron e Dicenta sono complici e che la domestica è soltanto la loro prima vittima. Più tardi, José sarà arrabbiato con Bellita per non essere più voluta partire, ma le dirà di essere riuscito a rasserenare gli impresari argentini assicurando loro che la tournée è solo rimandata.

Una vita: Bellita in guerra con Felicia, Agustina si salva

Nei prossimi episodi di Una vita vedremo Bellita meditare vendetta nei confronti di Felicia e penserà bene di organizzare dei balli tenuti dalla Dama del mistero in casa sua, in modo tale da fargli concorrenza.

Nel frattempo, Liberto non darà ascolto a don Ramon e deciderà di investire il suo denaro nella banca americana. Poco dopo, Bellita organizzerà la prima lezione di ballo e farà si che la figlia balli con l'affascinante Rafael, mentre Felicia si indignerà per la concorrenza sleale della cantante. Intanto, Agustina sarà operata per salvarle il braccio e nonostante le basse possibilità di successo, la donna si salverà. Intanto, Milagros tornerà a Parigi. mentre Jacinto si convincerà che Servante e Marcelina abbiano una relazione segreta. Più tardi, Alfredo per convincere tutti a investire nell'istituto di credito, proporrà loro di mettersi insieme per raggiungere la cifra necessaria: tutti accetteranno tranne Felipe e Ramon.

José e Bellita per poter investire chiederanno un prestito al Bryce, il quale glielo concederà. Tra coloro che vorranno investire un po' di capitale nella banca ci sarà anche Antoñito, il quale dopo essersi visto rifiutato un prestito da suo padre, venderà la licenze delle macchine da caffè per racimolare il denaro necessario. Intanto, Bellita impegnerà degli orecchini per permettere a Cinta di andare a un pranzo di beneficenza con Rafael.