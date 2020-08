Innumerevoli novità attendono i telespettatori di Beautiful, la soap opera che da oltre 30 anni intrattiene i telespettatori di tutto il mondo. Se negli Usa Zoe e Carter inizieranno una storia d'amore, le trame delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 si soffermano su Shauna Fulton interpretata dall'attrice Denise Richard. In particolare, la madre di Flo farà credere a Ridge Forrester di aver tradito Brooke durante una notte di passione passata al Bikini Bar.

Beautiful: Brooke e Ridge in forte crisi

Le anticipazioni di Beautiful trasmesse nelle prossime settimane svelano tempi duri per Brooke e Ridge, i quali entreranno in forte crisi a causa di Thomas.

Tutto inizierà quando lo stilista deciderà di far uscire Flo dal carcere. La decisione non sarà presa bene dalla madre di Hope, che lo accuserà di averla tradita solo per difendere il figlio. In seguito, la Logan informerà il Forrester di aver chiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti del fratello di Steffy, in quanto crede che sia pericolosa sia per Hope che per Douglas. Lo stilista, a questo punto, insisterà che suo figlio ha solo bisogno dell'amore della sua famiglia e del suo bambino. Per questo motivo, la coppia avrà una violentissima discussione, dove Ridge tenterà inutilmente di far cambiare idea alla moglie. Alla fine, i due appariranno sempre più distanti, tanto da mettere in forse il proseguo della loro storia d'amore.

Il Forrester affoga i dispiaceri con l'alcool

Gli spoiler americani della soap opera statunitense annunciano che Brooke sarà sempre più determinata a non far tornare Thomas a casa. La situazione sconvolgerà talmente Ridge da affogare i dispiaceri in una bottiglia d'alcool, trovato al Bikini Bar. A tal proposito, Carter raggiungerà lo stilista dove cercherà di portarlo via.

Purtroppo l'uomo si scaglierà come una furia contro Walton, che con rammarico sarà costretto a lasciarlo alle cure di Danny. In seguito, il Forrester sarà raggiunto in breve tempo da Shauna al bancone del bar. Qui, la donna tenterà di convincerlo a concederle una seconda possibilità.

Ma ecco che lo stilista userà brutte parole nei confronti della Fulton, tanto da respingerla nonostante sia completamente ubriaco

Ridge si risveglia accanto a Shauna

Danny consiglierà la madre di Flo di accompagnarlo a casa, se quest'ultima non preferisse dargli ospitalità in una camera sopra il bar. Per questo motivo, il barista adagerà Ridge sul letto dopo averselo caricato sulle spalle. Poi chiuderà la porta della stanza, lasciando l'uomo in balia di Shauna, che si coricherà accanto a lui dopo essersi privata degli indumenti. Al risveglio, lo stilista apparirà destabilizzato dopo aver trovato la Fulton accanto a lui, tanto da farsi mille domande. Alla fine, l'ex showgirl farà credere al padre di Thomas di aver trascorso una notte di passione con lei.