Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 3 settembre assisteremo ad un nuovo bacio tra Can e Sanem. La giovane, infatti, cadrà in una buca e verrà salvata proprio dal fotografo. Successivamente, Aydin si ubriacherà e bacerà Divit.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani molto diversi ma innamorati perdutamente l'uno dell'altra.

Trama puntata del 3 settembre: Sanem cade in una buca

Dopo aver superato la forte crisi, la Fikri Harika si impegna per trovare nuovi clienti e poter così ripartire da zero.

Can ha deciso di organizzare con il suo team un campeggio, con lo scopo di trovare l'ispirazione per lo slogan della campagna relativa alla Compass Sport. Si uniscono a questa avventura anche Gamze e Fabbri, costantemente interessato a Sanem. Tra Enzo e Can si crea subito una forte competizione, poiché entrambi si contendono l'amore per la Aydin. La giovane fin da subito dimostra di avere uno scarso senso dell'orientamento e questo la porterà a perdersi nel bosco. Durante il suo cammino, Sanem cade in una buca e, non vedendola tornare Can inizia a cercarla. Il giovane trova la sua dipendente priva di sensi e riesce a portarla in salvo.

Anticipazioni 3 settembre: Sanem si ubriaca e scatta un nuovo bacio con Can

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra Can e Sanem, nonostante i due si fossero separati a causa delle bugie raccontate dalla giovane. Il proprietario della Fikri Harika ha confessato di provare ancora qualcosa per la sua dipendente, ma non riesce a dimenticare quanto accaduto.

I due, quindi, decidono di restare solo amici, ma non riescono a nascondere i loro sentimenti. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 3 settembre, Deren farà in modo che Sanem si ubriachi per poterla distrarre. Per sua sfortuna, la giovane andrà a fare un giro nel bosco dove ci sarà anche Can.

A quel punto, scatterà un nuovo bacio tra Sanem e il fotografo. Una volta rientrati, Can si dovrà scontrare con Emre, il quale gli confesserà di aver ottenuto le quote di sua madre. A quel punto, il minore dei Divit avrà gli stessi diritti di suo fratello all'interno della Fikri Harika, ma i due avranno un altro scontro che rischierà di sfociare in tragedia. Emre, sconvolto per la discussione, nel ritornare a casa avrà un brutto incidente.