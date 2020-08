La notizia lanciata dal promo di Uomini e donne attualmente in rotazione sulla rete ammiraglia di Mediaset, farà felici molti degli appassionati del dating show di Maria De Filippi. la nuova stagione del programma andrà in onda a partire da lunedì 7 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45, anticipando quindi di una settimana quanto sino ad ora supposto. Solo nella giornata di ieri, si sono svolte le prime registrazioni e, da quanto si è appreso, non sono mancate le prime liti e i primi scontri tra le vecchie conoscenze del programma.

Uomini e donne in onda da lunedì 7 settembre

Oramai è ufficiale: la nuova stagione di Uomini e donne prenderà il via a partire dal prossimo 7 settembre su Canale 5.

A confermarlo, il promo che la rete ammiraglia di Mediaset sta mandando in onda in queste ultime ore e che farà felici molti fedelissimi del dating show di Maria De Filippi. Una data che anticipa quanto sino ad ora supposto, visto che si parlava del 14 settembre come probabile data di inizio.

Manca poco dunque, per vedere in tv tutte le novità che la redazione ha in serbo per i telespettatori.

Dal 7 settembre in onda quanto avvenuto nella prima registrazione di U&D

Con una settimana di anticipo quindi, Uomini e donne tornerà a tenere compagnia ai telespettatori nei pomeriggi di Canale 5. I fan sono in attesa per conoscere tutte le novità di questa nuova stagione, come la nuova formula che dovrebbe unire Trono Over e Classico.

Dame e cavalieri dovrebbero infatti mischiarsi ai più giovani in un unico parterre, dando quindi una sferzata di freschezza al programma di Maria De Filippi. Le registrazioni sono iniziate già nella giornata di ieri 27 agosto e, dalle prime anticipazioni trapelate grazie a 'Il Vicolo delle news', si apprende che il clima sin da subito, è stato particolarmente incandescente.

Uomini e donne, si parte subito con la lite tra Gemma e Nicola

Stando alle notizie riportate dal sito di anticipazioni, già nella prima puntata di Uomini e donne del 7 settembre prossimo, i telespettatori potrebbero assistere agli scontri avvenuti tra due coppie ormai 'scoppiate' della passata stagione e ancora molto chiacchierate, ovvero quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e quella fra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Nel parterre, siederanno ancora anche Armando, Roberta, Valentina, Aurora. Confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, quest'ultima sempre pronta a commentare le vicende dei protagonisti, con particolare attenzione a tutto ciò che riguarda Gemma Galgani.

Per conoscere tutte le novità riguardanti la nuova stagione di Uomini e donne, non resta che attendere la messa in onda della prima puntata, prevista per lunedì 7 settembre su Canale 5.