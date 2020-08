Una protagonista della serie tv Una vita prossimamente provocherà una grave frattura in seno a una storica coppia della soap. Infatti, secondo gli spoiler in arrivo dalla Spagna, Rosina Rubio (Sandra Marchena) non riuscirà più a condividere lo stesso tetto con Liberto Seler (Jorge Pobes) a causa della perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Nello specifico la borghese pur avendo consentito al marito di tornare in libertà, prenderà una sofferente decisione e vorrà lasciare Acacias 38 in solitaria per trasferirsi in Portogallo, dove vivono sua figlia Leonor e il genero Inigo.

Una vita, spoiler: Ursula testimonia contro Liberto

Gli spoiler dei prossimi episodi, dicono che Genoveva continuerà a portare avanti la propria vendetta con la complicità del nuovo marito Alfredo e di Ursula. La darklady è decisa a farla pagare agli abitanti del quartiere, che non avrebbero fatto nulla per evitare il decesso di Samuel Alday. Quindi si farà sorprendere tra le braccia di Liberto da parte di Casilda. Rosina non appena verrà a conoscenza di essere stata tradita dal marito, lo caccerà subito di casa.

La situazione diventerà ancora più complicata, nell’istante in cui Bryce denuncerà il nipote di Susana con l’accusa di aver abusato di sua moglie. Durante il processo, in cui Felipe prenderà le difese di Liberto, il nuovo compagno di Genoveva avrà la meglio grazie a Ursula.

Quest’ultima farà una falsa testimonianza al giudice, visto che gli lascerà intendere di aver visto con i suoi occhi il marito di Rosina approfittarsi di Salmeron.

Felipe fa scagionare Seler, Rosina vuole lasciare Acacias 38 in solitaria

Successivamente Alvarez Hermoso farà lo stesso gioco di Alfredo, dato che convincerà Fabiana a far credere al magistrato che Ursula si trovava con lei e Agustina quando Liberto era con Genoveva.

Dopo l’intervento di Rosina, la quale racconterà al giudice che suo marito non è mai stato aggressivo con lei, il procedimento giudiziario sarà a favore di Seler, infatti Felipe riuscirà a farlo prosciogliere. Nonostante ciò la madre di Leonor - ancora affranta per il fatto che l’uomo che ha sposato abbia ceduto al fascino di Genoveva - non avrà alcuna intenzione di salvare il suo matrimonio.

Rosina dopo aver rifiutato il corteggiamento di Ignacio, una sua vecchia conoscenza, darà un annuncio inaspettato al marito. La donna farà sapere a Liberto di aver deciso di ricominciare una nuova vita in Portogallo, per stare accanto alla figlia e alle sue tre nipoti.

Anche se sua moglie apparirà irremovibile, Seler non demorderà e attuerà un piano per fare di nuovo breccia nel cuore della donna, con l'obiettivo di farla desistere dal suo intento.