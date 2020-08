Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 20 agosto Can e Sanem saranno sempre più lontani. La giovane infatti trascorrerà la notte fuori nell'intento di scrivergli una lettera e i genitori, preoccupati non vedendola rientrare, ne denunceranno la scomparsa.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can, proprietario di un'agenzia pubblicitaria, e Sanem, sua giovane dipendente.

Anticipazioni DayDreamer, 20 agosto: Can e Sanem sempre più lontani

Can e Sanem erano intenti a vivere la loro storia d'amore, quando è arrivata la tempesta che la giovane tanto temeva. La ragazza, infatti, aveva da tempo dei sensi di colpa per le bugie che ha dovuto raccontare in passato al suo amato. Durante una conversazione che la giovane ha avuto con Emre, Can li ha ascoltati e ha scoperto che tra i due c'erano degli accordi alle sue spalle. A quel punto, il maggiore dei Divit ha deciso di lasciare la sua amata e di allontanare dall'agenzia suo fratello Emre.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 20 agosto, vedremo che il minore dei Divit ammette di aver tentato di corrompere un dirigente della YRT per aumentare il prestigio dell'azienda.

La voce si diffonde e la Fikri Harika è sull'orlo del fallimento. Intanto, Can continua a non avere nessun rapporto con Sanem, rifiutandosi persino di guardarla in faccia, essendo deluso e amareggiato per quanto accaduto. Sembra infatti che la loro storia sia ormai finita. La giovane però non intende arrendersi e prova a scrivere una lettera all'uomo che ama.

Spoiler 20 agosto: Mevkibe e Nihat denunciano la scomparsa di Sanem

La storia tra Sanem e Can pare ormai finita, poiché l'uomo non riesce a dimenticare che la sua amata ha agito in passato alle sue spalle. L'uomo sembra ormai non riconoscerla più e la giovane dipendente non sa quali carte giocarsi per riconquistare il suo cuore.

A quel punto, Sanem decide di scrivergli una lettera e vi impiegherà tutta la notte, essendosi decisa a mettere nero su bianco tutto quello che prova per Can. Sconvolti e preoccupati per l'assenza della loro figlia, Mevkibe e Nihat decidono di denunciare la scomparsa di Sanem alla polizia.

Nelle puntate successive la società Fikri Harika andrà vicina al fallimento. A salvare la situazione sarà proprio Sanem, la quale farà un accordo con Enzo Fabbri e gli venderà il suo profumo in cambio di un accordo con la società, provocando però una forte gelosia in Can.