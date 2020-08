Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al centro del Gossip da qualche giorno per via della loro crisi. L'influencer romana ha annunciato sul suo account Instagram di essersi presa un periodo di pausa dal suo fidanzato. I Damellis non si fanno più vedere insieme da fine luglio e stanno trascorrendo le vacanze separati. Nella giornata di domenica 16 agosto è uscito il video della canzone del dj Somebody to love e Giulia De Lellis è la protagonista insieme ad Andrea.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme nel videoclip del dj

Andrea Damante ha pubblicato da pochi giorni il suo nuovo pezzo con il featuring di Kifi.

All'interno del videoclip, oltre al dj veronese, è presente anche la sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Nei primi frammenti del video la coppia è apparsa nel letto, intenta a scambiarsi baci. Nelle immagini successive gli ex gieffini si sono scambiati effusioni in piscina, nella villa dove hanno trascorso le vacanze insieme in Toscana. Nei secondi dopo nella piscina ci sono i loro amici e insieme a loro si divertono. Di seguito il video ufficiale del nuovo singolo di Andrea Damante: Somebody to love.

Andrea Damante e Giulia De Lellis felici nel videoclip

Dalle immagini del video del nuovo singolo di Andrea Damante, lui e Giulia De Lellis sono apparsi felici e spensierati. L'influencer romana, in una scena in cui l'ex tronista guida un'automobile cabriolet, è in piedi in macchina, con il vento fra i capelli e sorride.

Non è ancora chiaro dove siano state effettuate tutte le riprese, ma sembrerebbero recenti, dal momento che la villa in Toscana è quella che ha ospitato la coppia a luglio. Il video termina con Giulia De Lellis e Andrea Damante che ballano su una barca in mezzo al mare insieme ai loro amici, fra i quali anche Carlo Beretta, amico del dj che, negli ultimi giorni, sembrerebbe essere un presunto flirt della influencer romana.

Giulia De Lellis e Damante lontani da qualche giorno

Dopo le voci di una presunta crisi e la conferma della coppia di stare attraversando un momento difficile nel loro rapporto, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono allontanati. L'ex corteggiatrice è rimasta in vacanza con Ludovico Torri e si è recata insieme a lui al compleanno dell'adorata nipotina Matilde che ha compiuto 3 anni.

Andrea invece è in giro per l'Italia per le sue serate e si destreggia fra le località di villeggiatura della Puglia e Sardegna e in altri luoghi che sono meta turistica soprattutto per i più giovani. Non resta che attendere qualche notizia dai diretti interessati sulle motivazioni che li hanno portati all'ennesima rottura. Al momento non c'è stato nessun lieto fine per i Damellis.