Chi segue Helena Prestes da tempo saprà che non si ferma mai, e nelle scorse ore ne ha dato l'ennesima dimostrazione. Tramite i suoi profili social, infatti, la 35enne ha anticipato ai fan che è co-founder di un nuovo progetto nel quale crede molto: la diffusione sul mercato di opere di design uniche e innovative, vere e proprie sculture realizzate con la stampante 3D e rifinite a mano.

Una nuova versione di Helena

Sono tante le soddisfazioni che si sta togliendo Helena in questo periodo, e molte di queste riguardano il suo lavoro.

Nelle scorse ore, ad esempio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha svelato ai fan un nuovo progetto molto ambizioso nel quale ha deciso di investire: Prestes è co-founder di un brand che realizza opere d'arte e design con tecniche innovative, sculture che possono diventare particolari pezzi d'arredamento.

La 35enne si è lanciata in questa nuova sfida assieme ad un socio e ancora una volta ha dimostrato la sua poliedricità: Helena non è solo modella e testimonial di successo, ma anche un'imprenditrice che cerca di valorizzare prodotti unici e destinati a durare nel tempo.

Helena Prestes co-founder 🎉🎉🎉

Un'altra grande soddisfazione.

Tutti a seguire la pagina Chloe's Love 👇🏻👇🏻👇🏻#heleners pic.twitter.com/D03uKzydJJ — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) February 21, 2026

La reazione del fandom

La notizia che Helena ha investito in un progetto un po' diverso ha entusiasmato le persone che la seguono e la supportando da oltre un anno.

"Un'altra grande soddisfazione, quanto la ammiro", "Co-founder, che dire?", "Questa donna è incredibile", "Questo è solo l'inizio", "Ma le bastano 24 ore per fare tutto?", "Non vedo l'ora di scoprire di cosa si tratta", "Bravissima", "Helena sa fare tutto, anche l'imprenditrice", si legge su X in queste ore.

La nuova vita di Javier

Di recente anche Javier ha anticipato cosa farà in futuro, in particolare quando lascerà la pallavolo e si dedicherà a nuovi progetti.

Martinez seguirà le orme della fidanzata, infatti inizierà una carriera come modello e testimonial di brand di successo e cercherà di farsi strada in un ambiente molto diverso da quello che frequenta da quando era un ragazzino.

Lo sport rimarrà sempre il primo grande amore di Javier, ma tra qualche mese lo vivrà solo come un hobby o un momento di svago tra uno shooting e uno spot da condividere con il suo numeroso fandom.