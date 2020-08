Il lungo periodo di pausa che ha coinvolto il cast e la produzione di Grey's Anatomy può considerarsi definitivamente concluso. I tanti mesi di silenzio che hanno caratterizzato il periodo immediatamente successivo al finale della sedicesima stagione hanno lasciato spazio a numerosi spoiler riguardanti la diciassettesima edizione e non solo. Dopo l'annuncio relativo all'introduzione di Richard Flood ed Anthony Hill nel cast fisso del telefilm, un'altra importante indiscrezione è stata resa nota nella serata di ieri.

Anticipazioni Grey's Anatomy: Owen Hunt, Teddy Altman e Jo Wilson confermati

Il sito web DeadLine, inaspettatamente, ha confermato che Kevin Mckidd, Kim Raver e Camilla Luddigton hanno rinnovato il loro contratto, scaduto al termine della scorsa edizione, per ben tre stagioni.

Le storyline che ruotano intorno la complessa storia d'amore tra Owen Hunt e Teddy Altman proseguiranno dunque anche nella diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. Allo stesso modo, anche il personaggio di Jo Wilson avrà tutto il tempo di riscattarsi dopo la disastrosa conclusione del matrimonio con Alex Karev. Come se non bastasse, i tre attori hanno esteso il loro contratto fino ad un'eventuale diciannovesima stagione. Un particolare, quest'ultimo, che conferma ancora una volta l'intenzione del network di proseguire con la messa in onda del medical drama per ancora molte stagioni. Come dichiarato più volte dalla presidente ABC, tuttavia, l'ultima parola spetterà ad Ellen Pompeo con la quale sono già state intavolate delle trattative per il rinnovo.

Debbie Allen annuncia l'imminente ritorno sul set per le riprese di Grey's Anatomy 17

In attesa di scoprire se l'interprete di Meredith Grey regalerà ai fan la possibilità di assistere a ulteriori stagioni, il set della diciassettesima edizione sta ufficialmente per riaprire i battenti. Leggermente in ritardo rispetto agli scorsi anni, il cast e la crew inizieranno la produzione nelle prossime settimane.

Questo, almeno, è quanto ha dichiarato Debbie Allen sul suo profilo Instagram. L'interprete di Catherine Fox, condividendo una vecchia foto del cast, ha infatti avvisato i suoi numerosi follower che il cast tornerà a breve per le consuete registrazioni. La data del debutto, come auspicato da Karey Burke in una recente intervista, potrebbe dunque rispettare i tempi previsti.

Con ogni probabilità la season premiére di Grey's Anatomy 17 andrà infatti in onda tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Un'edizione, la prossima, già molto attesa in quanto le anticipazioni sulla trama hanno già svelato che il team diretto da Miranda Bailey sarà costretto a fronteggiare le conseguenze della pandemia da coronavirus.In attesa di ulteriori anticipazioni è stato confermato che il cast non subirà altri illustri abbandoni e che tutti gli attori in scadenza di contratto hanno già rinnovato gli accordi che li legano al medical drama.