Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 martedì 25 agosto Enzo Fabbri organizzerà una festa a sorpresa per Sanem. Intanto, Mevkibe si candida come presidente dell'associazione del suo quartiere e si scontra con Aysun.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta dell'amore che sboccia tra Sanem e Can, due giovani provenienti da due mondi molto differenti. Dopo aver scoperto le bugie raccontate inizialmente dalla giovane, il proprietario della Fikri Harika ha deciso di lasciare Sanem.

DayDreamer, anticipazioni 25 agosto: Enzo Fabbri organizza un party aziendale, ma in realtà è una festa a sorpresa per Sanem

Nelle scorse puntate c'è stata la rottura della storia d'amore tra Can e Sanem, a causa delle bugie raccontate in passato dalla ragazza. Intanto, in agenzia è subentrato nuovamente Enzo Fabbri, famoso produttore di profumi, il quale ha sempre avuto un debole per Sanem. Il giovane, infatti, è interessato alla ragazza e ai profumi che lei stessa è in grado di creare. Per questo motivo, pur di salvare l'agenzia dalla bancarotta, la giovane ha deciso autonomamente di vendere le sue profumazioni a Fabbri.

Nella puntata che andrà in onda martedì 25 agosto, vedremo che Enzo è sempre più interessato a Sanem e si servirà dei consigli di Aylin per cercare di conquistarla.

Il party aziendale in onore della nuova collaborazione, infatti, si rivelerà essere in realtà una festa a sorpresa per il compleanno di Sanem. La giovane, felice di aver ricevuto anche l'abito da indossare, è convinta che il tutto sia stato organizzato da Can.

Questa situazione provocherà la rabbia di Divit, il quale avrà un ennesimo scontro sia con Fabbri che con Sanem, la quale dichiarerà di volersi licenziare.

Spoiler 25 agosto, Mevkibe si candida come presidente dell'associazione del suo quartiere

Da sempre, all'interno del quartiere di Sanem e Leyla, c'è astio tra Mevkibe e Aysun. Quest'ultima, infatti, non ha mai accettato il fatto che la minore delle sorelle Aydin abbia rifiutato suo figlio Muzzaffer.

Nella puntata che andrà in onda martedì 25 agosto, vi sarà un ennesimo scontro tra la mamma di Sanem e Aysun. Le due donne, dopo la morte del presidente dell'associazione di quartiere, si sono entrambe proposte per tale incarico.

La candidatura di Mevkibe sarà appoggiata anche dalla Fikri Harika e in particolare da Can, il quale farà di tutto per farle vincere le elezioni. Quando Sanem lo ringrazierà, il giovane affermerà di averlo fatto solo ed esclusivamente per sua madre, alla quale è molto affezionato.