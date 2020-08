Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 27 agosto Can scoprirà la verità sul patto tra Emre ed Aylin grazie a Leyla. Il giovane si renderà conto che Sanem è stata solo una pedina di suo fratello. La giovane Aydin, intanto, umilierà Fabbri davanti a tutti e gli consegnerà il vestito che le è stato regalato per il party aziendale.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 ed è incentrata sulla storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, sua dipendente. Il giovane ha deciso di lasciare la donna che ama dopo aver scoperto la verità sui suoi tradimenti.

Aydin, dal suo canto, fa di tutto per riconquistare la sua fiducia.

Anticipazioni 27 agosto: Leyla consegna la cartellina rossa a Can

Nelle scorse puntate, Leyla aveva rubato la famosa cartellina rossa a Sanem pur di salvare il suo capo Emre. I documenti provano che il fratello di Can è in realtà socio di Aylin e dimostrano che la giovane Aydin è stata solo una pedina tra i due. Presa dai forti sensi di colpa nei confronti della sorella, Leyla decide di rivelare tutta la verità a Can. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 27 agosto, la maggiore delle Aydin consegnerà la cartellina rossa contenente i documenti al maggiore dei Divit. Il giovane, dopo aver appreso la verità, si renderà conto che il vero traditore dell'azienda è sempre stato Emre e che in realtà Sanem è stata solo una sua vittima.

A quel punto, Can ha un ennesimo scontro con suo fratello davanti a tutti i dipendenti e lo caccia per sempre dall'azienda di famiglia.

Spoiler 27 agosto: Sanem umilia Fabbri davanti ai dipendenti della Fikri Harika

Nella Fikri Harika non si fa altro che parlare della festa organizzata da Enzo Fabbri per Sanem.

Infatti, la giovane era all'oscuro di tutto ed era convinta che a regalarle il vestito per il party fosse stato Can. Una volta scoperta la verità, la giovane va su tutte le furie e intende mettere le cose in chiaro con Enzo Fabbri. Intanto il maggiore dei Divit è infastidito dall'atteggiamento del suo nuovo socio e lo minaccia di lasciare in pace Sanem.

La giovane, però, riesce a difendersi da sola, restituendogli il vestito che le è stato regalato davanti a tutti i dipendenti della Fikri Harika. Intanto, nel quartiere di Leyla e Sanem, Mevkibe è riuscita a vincere le elezioni contro Aysun grazie all'aiuto di Muzzaffer. Il giovane, infatti, in una condizione di parità è stato chiamato a dare l'ultimo voto e ha scelto proprio la mamma di Sanem. A quel punto, Aysun decide di mettere alla porta suo figlio per il torto che le ha fatto non votando per lei.