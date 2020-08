In base alle anticipazioni televisive degli episodi della settimana dal 24 al 29 agosto della soap tv Una vita, Rosina scoprirà il tradimento del marito e vorrà il divorzio. Liberto verrà arrestato con l'accusa di aver picchiato Genoveva, ma grazie all'aiuto di Felipe sarà rilasciato. Inoltre i rapporti tra Ramon e Alfredo Bryce saranno sempre più tesi.

Rosina chiede il divorzio a Liberto

Nelle puntata di Una Vita in onda dal lunedì 24 a sabato 29 agosto, dopo che sorprenderà in casa Liberto tra le braccia di Genoveva, Casilda fuggirà via. L'uomo cercherà di fermare la donna, ma in quel momento arriverà pure Rosina che scoprirà il tradimento del marito e gli chiederà il divorzio.

Mentre Liberto sarà pentito di quanto fatto e proverà a riconquistare la fiducia della moglie, Genoveva sarà contenta di aver provocato la crisi coniugale.

Intanto Rafael comunicherà a Cinta che presto partiranno in tournée e quest'ultima d'istinto darà un bacio al ragazzo. Antonito noterà il bacio tra Cinta e Rafael e riferirà tutto a Emilio, il quale rinuncerà all'amore della Dominguez. In tutto questo Cinta sembrerà avere qualche dubbio sui suoi sentimenti verso il musicista, proprio nel momento in cui si avvicinerà la partenza per la tournée. Nel frattempo Ramon sarà sempre più convinto della pericolosità del signor Bryce e proseguirà nelle sue indagini.

Rafael e Cinta partono in tournée

Secondo le Anticipazioni Tv dal 24 al 29 agosto, Ramon sarà sempre più dubbioso del signor Bryce e cercherà il supporto di Felipe per trovare delle prove per poi denunciarlo alla polizia.

Susana avrà un confronto con Rosina e le suggerirà di dare una seconda possibilità al marito. Intanto mentre la Salmeron si farà delle ferite da sola e dirà a tutti che a procurargliele è stato Alfredo, Felipe comunicherà ai Palacios che gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio.

Lolita si recherà a casa di Genoveva e le mostrerà tutta la sua solidarietà. Alfredo irromperà a casa di Susana e le dirà che ha denunciato Liberto con l'accusa di aver mosso violenza contro la moglie. Poco dopo l'uomo si recherà da Ramon e gli intimerà di non indagare più sul suo conto.

Cinta e Rafael in tutto questo chiederanno ai Dominguez il permesso per poter partire in tournée, ma Bellita non prenderà bene la notizia del fidanzamento e chiederà del tempo per poter pensare bene a tutto.

Alla fine la donna darà il suo benestare alla figlia, ma a condizione che si sarà pure Arantxa. Rafael felice della situazione andrà da Emilio a riferire del suo fidanzamento e il ragazzo reagirà a questa notizia iniziando a scrivere un componimento in prosa sui sentimenti verso la ragazza che ama.

Liberto viene arrestato e poi rilasciato grazie a Felipe

Negli episodi in onda la prossima settimana, Bellita vorrà organizzare una festa al "Nuovo Secolo" per festeggiare la figlia, ma durante il pranzo Rafael comunicherà a tutti che la partenza avverrà prima del previsto con Emilio e Cinta che saranno sconvolti. Intanto Cesareo dopo che ha sentito Camino nominare in sogno un certo Valdeza, cercherà di capire di chi si tratterà.

Il domestico dopo una serie di ricerche, comprenderà che non è una persona, ma un luogo.

Ramon cercherà delle prove contro il signor Bryce e a tal fine chiederà l'aiuto di un giornalista. Felipe nel frattempo darà delle lezioni di lingua a Marcia, ma si scoprirà che la ragazza è una spia mandata da Ursula. In tutto questo la situazione per Liberto sarà molto difficile e si aggiungerà anche il fatto che sarà arrestato davanti allo stupore di Rosina, con Felipe e Susana che non riusciranno ad impedirlo. Infine l'avvocato riuscirà a farlo liberare e Seler correrà dalla moglie pronto a chiederle perdono, ma la Hidalgo gli risponderà che il loro matrimonio è finito.