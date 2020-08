Lunedì 24 agosto torna l'appuntamento di Una vita che vedrà in parte la riproposizione di quanto trasmesso nella puntata serale di sabato 22 agosto. Dando uno sguardo alle anticipazioni, le vicende saranno incentrate sul tradimento di Liberto, sorpreso ad amoreggiare con Genoveva da Casilda. Rosina non tarderà a venire a conoscenza dell'infedeltà del marito e sarà furibonda con lui dichiarando al consorte che il loro matrimonio è finito. Intanto Cinta bacerà Rafael.

Una vita, anticipazioni: Liberto scoperto da Casilda tra le braccia di Genoveva

Quanto andrà in onda lunedì 24 agosto non sarà del tutto inedito per i fan di Una vita.

Parte dell'episodio infatti, riproporrà ciò che è già andato in onda nella puntata serale del 23 agosto su Rete 4. Stante la precisazione, le vicende in onda nel pomeriggio di lunedì, saranno incentrate su Liberto, il quale verrà sorpreso ad amoreggiare con Genoveva da Casilda. Il tutto come noto, fa parte del piano di Genoveva per vendicarsi di Liberto. La donna sarà riuscita a sedurre il marito di Rosina facendo anche in modo di essere colti in flagrante da Casilda.

Rosina lascia Liberto dopo aver scoperto il tradimento

Dalle anticipazioni si verrà a sapere che la domestica rimarrà sconvolta nel vedere Liberto tra le braccia di Genoveva e fuggirà dall'appartamento. Liberto non riuscirà a fermarla e, proprio da lì a poco, comparirà Rosina la quale verrà a scoprire l'infedeltà del marito.

I passi successivi vedranno la donna furibonda lasciare Liberto e giurare di chiedere il divorzio. L'uomo solo ora sembrerà essersi reso conto dell'errore commesso e di essere stato solo una vittima della perfida Genoveva.

Rosina non riesce a perdonare l'infedeltà del marito nella prossima puntata di Una vita

Stando agli spoiler, Liberto si sarà pentito del tradimento commesso e cercherà in tutti i modi di chiedere perdono a Rosina, che però non sembrerà sentire ragioni. Genoveva sarà invece soddisfatta, visto che il suo piano volto a mandare all'aria il matrimonio dei coniugi Seler sembrerà essere andato in porto.

Cinta intanto, in uno slancio di entusiasmo arriverà a baciare Rafael. Dando uno sguardo a quello che accadrà nelle puntate successive di Una vita, il bacio dei due giovani verrà visto da Antonito, che lo riferirà a Emilio. Quest'ultimo si renderà conto di aver perso la donna che ama e farà un passo indietro, mentre Cinta, nonostante qualche titubanza, si appresterà non solo a partire in tournée, ma anche a fidanzarsi con Rafael.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda che vede tra i protagonisti Liberto e Rosina, non resta che seguire l'appuntamento di lunedì 24 agosto su Canale 5, a partire dalle 14:10 circa.