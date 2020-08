Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra trasmessa dal 2015 sia in Spagna che in Italia. Gli spoiler delle puntate in programma a breve su Canale 5 svelano che Emilio Pasamar accetterà di sacrificarsi pur di proteggere la famiglia da Copernico Ledesma. In particolare, l'uomo accetterà di sposare Angelines per evitare di finire in arrestato per l'uccisione di Federico.

Una vita: Emilio aggredisce lo stupratore di Camino

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Cinta scoprirà che Emilio non può sposarla in quanto già impegnato con Angelines a causa di un vecchio debito.

Ed ecco che numerosi flashback mostreranno il segreto della famiglia Pasamar. In dettaglio, Felicia ed i suoi figli abitavano nella tenuta Valdeza prima di arrivare ad Acacias 38. Qui Federico, il figlio del proprietario delle terre, aveva iniziato a fare la corte a Camino.

Un giorno, il ragazzo ha approfittato di un momento di solitudine della sua conquista per abusare del suo corpo dentro una stalla. Da questo momento, la figlia di Felicia ha subito un tale choc da perdere la parola. Appresa la verità, Emilio ormai preda della follia aveva innescato una colluttazione con lo stupratore, che alla fine era deceduto dopo aver sbattuto la testa sul masso. Purtroppo Ledesma aveva assistito alla scena, tanto da obbligare Emilio a sposare sua figlia Angelines, se non voleva essere denunciato per la morte del suo primogenito.

Il Pasamar pronto a sposare Angelines

Nelle prossime puntate della soap opera, Cinta sospetterà che Emilio le abbia raccontato delle menzogne sul compromesso matrimoniale. Il figlio di Felicia, invece, sarà sempre più convinto di sposare Angelines per evitare di finire tra le sbarre. La situazione si complicherà quando Ledesma giungerà ad Acacias 38 in compagnia della figlia.

Il Pasamar, a questo punto, non avrà altra scelta che quella di interrompere la relazione con la Dominguez. In seguito, Angelines chiederà al promesso sposo se si è innamorato di un'altra ragazza durante la sua assenza. Entrambi, a questo punto, decideranno di essere sinceri fino in fondo, dichiarando di aver trovato dei partner molto piacevoli.

Tuttavia, la giovane non avrà la forza di ribellarsi al volere del padre in quanto all'oscuro del ricatto, avvenuto dopo la morte del fratello.

Camino svela a Cinta che Emilio la sta proteggendo da Ledesma

Successivamente, Emilio ideerà un piano per spingere la promessa sposa a lasciarlo grazie alla complicità di Antonito e la figlia di Bellita. Purtroppo, l'idea non avrà il risultato sperato in quanto il piano sarà scoperto da Copernico, che si presenterà al posto della figlia. Nel frattempo, Camino racconterà a Cinta che suo fratello sta proteggendo lei e la madre dalle ripercussioni di Ledesma. La Dominguez deciderà di presentarsi alla festa di fidanzamento ufficiale tra Angelines e Emilio per dargli la sua benedizione, in quanto non vuole rendere vano il sacrificio del suo amato.