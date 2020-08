Dalle anticipazioni di Una vita, sull'episodio in onda venerdì 28 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:10, si apprende che Cinta e Rafael festeggeranno la loro imminente partenza per la tournée con un pranzo al Nuovo Secolo, mentre Cesareo continuerà a cercare informazioni su "Valdeza", Il nome pronunciato durante il sonno da Camino. Intanto Felipe comunicherà a Ramon e Antonito che gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio.

Cesareo vuole scoprire il motivo del mutismo di Camino

Per i telespettatori di Una vita non mancheranno i colpi di scena nemmeno nell'episodio in onda venerdì 28 agosto.

Secondo le anticipazioni, Cesareo continuerà a chiedere informazioni per scoprire chi sia Valdeza, il nome pronunciato da Camino durante il sonno. Il guardiano vorrà infatti scoprire qualcosa in più sul passato della famiglia Pasamar, dopo aver appurato che la giovane è in grado di parlare. Il fatto che Felicia ed Emilio abbiano negato tale eventualità, ha generato ancor più sospetti in Cesareo, il quale vorrà vederci chiaro sulla vicenda.

Una vita, spoiler: Rafael annuncia a Cinta che la partenza per la tournée è anticipata

Secondo la trama relativa all'appuntamento del 28 agosto Cesareo, sfogliando un giornale, noterà il nome "tenuta Valdeza" e capirà che quanto pronunciato da Camino non si riferisce a una persona, ma a un luogo.

In attesa di capire come Cesareo sfrutterà questa informazione, Bellita deciderà di festeggiare la prossima partenza di Cinta e Rafael con un pranzo al Nuovo Secolo. Qui proprio il musicista informerà i Dominguez di dover anticipare la partenza e questa notizia getterà nello sconforto sia Cinta che Emilio.

Intanto Felipe comunicherà ai Palacios che un incendio ha distrutto gli archivi del Banco Americano.

Una vita, anticipazioni: Ramon non si perde d'animo e continua a indagare

A seguito dell'incendio, Ramon non potrà disporre delle prove per smascherare Alfredo. Dando uno sguardo alle puntate successive, Ramon non si darà per vinto e chiederà aiuto a un amico giornalista.

Altre anticipazioni, invece, fanno sapere che per Liberto i guai non saranno finiti. A seguito della denuncia per abuso presentata da Alfredo, Seler sarà portato in commissariato per essere interrogato. Grazie all'intervento di Felipe, il marito di Rosina riuscirà a tornare in breve tempo nel quartiere.

Per ulteriori dettagli in merito alle indagini di Cesareo e Ramon, si rimanda alla visione delle prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10. Si ricorda che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda.