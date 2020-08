Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 31 agosto Can e Sanem trascorreranno la notte insieme. I due giovani, infatti, restano bloccati in ascensore e, poiché riusciranno a liberarsi in tarda notte, Sanem andrà a dormire da Can.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14.50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore travagliata e divertente tra Can e Sanem, due giovani molto diversi ma innamorati perdutamente l'uno dell'altra. Dopo aver scoperto le bugie raccontate dalla sua amata, il fotografo ha deciso di lasciarla.

Anticipazioni 31 agosto: Can e Sanem restano bloccati in ascensore

Can e Sanem sono ancora in rapporti molto freddi, poiché il giovane non è ancora pronto per ascoltare le spiegazioni della sua dipendente. Intanto, la sorella di Leyla ha deciso di tornare in agenzia e questo farà si che tra i due ci sarà un riavvicinamento. Inoltre, nella puntata che andrà in onda lunedì 31 agosto, a causa di un imprevisto Can e Sanem si troveranno bloccati in ascensore. In quell'occasione, la Aydin approfitterà per parlare del loro rapporto e i due giovani arriveranno alla conclusione di essere almeno dei buoni amici e di ripartire da zero. Quando Can e Sanem vengono finalmente liberati è ormai troppo tardi: Divit non può più raggiungere Deren al concerto e la Aydin non può andare a dormire da Ayhan.

Can, a quel punto, proporrà a Sanem di trascorrere la notte da lui, per evitare ogni tipo di problema. La giovane, infatti, non può presentarsi in tarda notte dai suoi genitori né può disturbare la sua amica. Sanem accetta la proposta di Can e i due trascorrono la notte insieme in casa Divit.

DayDreamer, spoiler: Leyla ed Emre parlano della cartellina rossa

Nelle scorse puntate, Leyla ha deciso di consegnare la cartellina rossa a Can per salvare sua sorella. Questo gesto l'ha messa contro Emre, il quale le aveva affidato i documenti con estrema fiducia. Per questo motivo, il giovane chiede spiegazioni alla sua dipendente sul perché del suo gesto e Leyla sarà costretta a confessare che lo ha fatto per il bene di sua sorella.

Intanto, Osman soffre per amore ma la sua amica di infanzia sembra non accorgersene. Infatti, il giovane ha compreso che tra Leyla e il suo capo c'è qualcosa, ma non riesce a dimenticare la donna di cui è innamorato da sempre. Intanto, Ayhan fa di tutto per capire cosa prova CeyCey nei suoi confronti e i due riescono ad avere un chiarimento. A quel punto, trovano una soluzione per il loro rapporto e iniziano in modo particolare una relazione.