Nel break estivo in corso di Uomini e donne, due volti noti al pubblico del dating-show di Canale 5 sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune indiscrezioni che li vedrebbero vivere un periodo di crisi. Si tratta di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Quest'ultimi avevano avviato la loro frequentazione nello studio del format condotto e prodotto da Maria De Filippi, nonostante la loro differenza d'età. Nelle ultime settimane, tuttavia, si è vociferato che i due si fossero persi di vista allontanandosi l'uno dall'altra. Ad avvalorare l'indiscrezione che li vedrebbe in crisi tra loro è, ora, una citazione che il bell'ufficiale di marina mercantile ha condiviso tra le sue Instagram stories.

Uomini e donne, Nicola Vivarelli e il messaggio sibillino

Recentemente, tra le sue Instagram stories Nicola Vivarelli aveva palesato la sua amarezza per il rifiuto di Gemma Galgani ai suoi inviti a trascorrere del sano relax insieme d'estate. Dichiarazioni che avevano diviso l'opinione del web. A seguito delle stesse, poi, non erano mancate le critiche di diversi utenti sotto alcuni post del giovane su Instagram. Secondo cui in particolare Nicola, alias Siriu,s avrebbe avviato una conoscenza con la dama torinese al mero scopo di ottenere visibilità. Al momento non si escluderebbe il fatto che la dama 70enne abbia deciso di chiudere i rapporti con Vivarelli. Intanto, l'ufficiale di marina mercantile ha postato una citazione sibillina tra le sue Instagram stories, che potrebbe voler alludere proprio alla Galgani e/o alla presunta crisi tra loro.

“Mia madre – questo è il pensiero che ha riportato Vivarelli – una volta mi ha detto: Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti'”. Parole con cui Nicola potrebbe aver comunicato al web il sospetto che la Galgani abbia lasciato in sospeso la sua frequentazione avviata con lui a Uomini e donne.

Secondo quanto ha riportato il blogger Amedeo Venza su Instagram, Nicola Vivarelli è stato avvistato con una ragazza mora di circa trenta anni. Nel riportare il Gossip in questione, Venza ha scritto testuali parole: "Spesso in giro con una nuova donna accanto. Più convincente e più vicina per i suoi canoni sia estetici che anagrafici.

La mora in questione avrebbe meno di trenta anni. E l’altro giorno erano insieme in un bar all’aperto. Attendiamo la paparazzata!”.

Le novità del dating-show Uomini e donne

Così come riportato da Il fatto quotidiano, la nuova stagione in arrivo a metà settembre di Uomini e donne potrebbe prevedere delle novità importanti. Tra cui, la mancata separazione tra il trono over e il trono classico. Già nei mesi scorso si era assistito ad una fusione dei troni. La nuova formula aveva dimostrato, ampiamente, di funzionare. Aveva cioè registrato dei positivi dati di ascolto. Questo, soprattutto con l'arrivo di nuovi volti. Tra cui Nicola Vivarelli, che si era presentato come pretendente di Gemma Galgani, e l'Alchimista, il cui vero nome è Davide Basolo, nelle vesti di corteggiatore della tronista Giovanna Abate.