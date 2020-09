Per Can e Sanem, la coppia protagonista di DayDreamer, arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita e della loro storia d'amore. Le anticipazioni turche, su quello che succederà prossimamente, rivelano che si troveranno ancora una volta ad affrontare una vera e propria tempesta, che tuttavia porterà il fotografo a essere consapevole del fortissimo sentimento che prova nei confronti della giovane Aydin. A tal proposito, Can deciderà di chiedere alla ragazza di diventare a tutti gli effetti sua moglie: una proposta di matrimonio che tuttavia avrà un esito finale a sorpresa, perché Sanem non accetterà.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can e Sanem pronti per le nozze

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che per Can e Sanem arriverà il momento di vivere con tranquillità la loro relazione, anche se dovranno fare i conti con i pettegolezzi che circoleranno sul loro conto, soprattutto in azienda.

Una situazione che in un primo momento diventerà molto pensante per Sanem, la quale prenderà in considerazione anche l'idea di lasciare il suo lavoro alla Fikri Harika. Per fortuna Can riuscirà a farla ragionare e farle cambiare nuovamente idea, invitandola a fregarsene del giudizio delle altre persone e ad andare avanti per la sua strada, potendo contare sul suo sostegno.

I colpi di scena, però, non finiranno qui, perché Can chiederà addirittura a Sanem di ufficializzare pubblicamente la loro relazione e di unirsi in matrimonio. Una decisione che in un primo momento renderà felicissima la ragazza, la quale finalmente potrà dire anche ai suoi genitori che il fotografo ha intenzioni serie e vuole mettere su famiglia.

Sanem dovrà rinunciare al matrimonio con il suo amato Can

Un destino felice e sereno quello della coppia protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, se non fosse che al più presto dovranno confrontarsi con l'ennesima batosta. Gli spoiler delle puntate turche, infatti, rivelano che Can sarà protagonista di uno scontro infuocato con l'astuto Fabbri, che successivamente lo denuncerà per aggressione e lo farà finire in prigione.

Una situazione disperata per Sanem, la quale per fare in modo che il suo amato esca di prigione, dovrà sottostare all'ennesima richiesta di Fabbri. Quest'ultimo, infatti, le chiederà la ricetta preziosa del suo profumo, in cambio farà liberare il fotografo.

Sanem accetterà e quando Can sarà fuori dalla prigione e, tornerà da lei con un anello per la proposta ufficiale di matrimonio, sarà costretta a rifiutarla.

Sanem dirà "no" alle nozze con il suo amato avendogli nascosto tutta la verità sul profumo venduto a Fabbri. Come reagirà Can?