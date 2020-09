Saranno ancora molti gli ostacoli che Can e Sanem, amati protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, dovranno superare prima di arrivare al lieto fine. Secondo le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, ben presto arriverà sul set un nuovo personaggio a rimescolare per l'ennesima volta le carte in tavola. Si tratta della calcolatrice mamma dei fratelli Divit, Huma. Quest'ultima non vedrà di buon occhio la relazione del suo figlio maggiore con Sanem e pur di separarli arriverà a mettere in ridicolo Nihat e Mevkibe.

Huma mette a disagio Mevkibe e Nihat

Le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia si concentrano sul personaggio di Huma.

Dopo aver preso di mira Sanem non ritenendola adatta a Can, la donna fingerà con suo figlio di avere il desiderio di conoscere meglio la giovane e la sua famiglia. Huma, con il consenso di Can, organizzerà una cena in un lussuoso ristorante. Il fotografo però non sarà a conoscenza del vero intento di sua madre: mettere a disagio la famiglia Aydin e riavvicinare di conseguenza Can alla sua ex Polen, con la quale Huma ha stretto un patto per raggiungere questo scopo.

La mamma di Can prenoterà un ristorante molto caro, infatti appena giunti sul posto Nihat e Mevkibe resteranno senza parole nel vedere i prezzi sul menù. I due però cercheranno di non dare a vedere il loro disappunto per far stare la figlia tranquilla.

La situazione, però, sarà destinata a peggiorare. Huma e Mevkibe, infatti, cominceranno a battibeccare in maniera piuttosto pesante davanti a un piatto a base di aragoste, fino a quando Nihat non deciderà di portare via dal ristorante la moglie e Sanem per mettere fine alla disastrosa serata. La mamma dei Divit additerà, addirittura, i futuri consuoceri come pezzenti, ferendo i sentimenti del figlio e sottolineando come le due famiglie abbiano stili di vita totalmente differenti.

Huma non riesce a separare Can e Sanem

Rientrati a casa, Can e Huma avranno una dura discussione: il fotografo difenderà a spada tratta la fidanzata e intimerà alla madre di farsi da parte. Anche Emre, solitamente più accomodante nei confronti della madre, darà il suo appoggio al fratello, disapprovando il comportamento tenuto da Huma durante la cena con coloro che diventeranno i suoi consuoceri.

Can e Sanem, successivamente, avranno modo di chiarirsi faccia a faccia e si prometteranno di non permettere a niente nessuno di separarli o di ostacolare la loro unione. Il tentativo di Huma di dividere la coppia non andrà a buon fine, ma i due innamorati avranno a che fare con numerosi personaggi della serie turca che tenteranno di frapporsi ai loro sentimenti.