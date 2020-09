Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana tra le grandi protagoniste di Canale 5. Gli spoiler delle puntate che arrivano direttamente dagli Usa raccontano che ci sarà un'occasione di riscatto per Flo Fulton. Difatti, la ragazza scoprirà di essere l'unica che potrebbe salvare la vita di Katie Logan, affetta da una grave insufficienza renale.

Beautiful: Katie necessita di un trapianto di rene

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia rivelano che le condizioni di salute di Katie appariranno disperate in seguito ad un malore.

La donna, infatti, scoprirà di avere una grave insufficienza renale, capace di condurla alla morte in poco tempo. A tal proposito, i medici informeranno i famigliari che l'unica via di uscita è rappresentata dal trapianto di rene, tanto da ricercare il donatore tra i famigliari.

Purtroppo Donna e Hope non risulteranno idonee mentre si attenderà con ansia il responso del test a cui si è sottoposta Brooke. Anche la moglie dello stilista risulterà incompatibile, tanto che la dottoressa Davies sarà costretta ad informare Katie e Bill del tentativo fallito.

Per questo motivo, alla madre di Will non resterà altro che sottoporsi alla dialisi nella speranza che il trapianto avvenga il prima possibile, visto la gravità della situazione.

Flo scopre che sua zia è in gravi condizioni

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Katie apparirà disperata, tanto da temere di non vedere suo figlio crescere e di non essere pronta a lasciare per sempre la sua famiglia.

Bill, invece, sarà talmente disperato da tentare di corrompere la dottoressa Davies per un avanzamento nella lista.

Ma il medico respingerà la richiesta dell'uomo, in quanto non accetta questo tipo di compressi. Per questo motivo, a Katie e la sua famiglia non resterà che attendere un miracolo.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Flo, la figlia di Storm capirà che sua zia si trova in gravi condizioni in ospedale.

A tal proposito, Shauna vedrà nella tragedia un'occasione di riscatto per la primogenita, che in questo modo potrebbe essere riaccettata dalle Logan dopo la scoperta dello scambio delle culle.

Fulton potrebbe salvare la vita a Logan

Flo apparirà titubante in quanto ha paura che sua zia rifiuti il suo aiuto. Katie, infatti, era stata la più delusa dal suo comportamento, sebbene fosse stata la prima ad accoglierla in famiglia. Ma la madre insisterà affinché la figlia si sottoponga agli esami necessari per salvare la vita alla sorella di Brooke.

Alla fine, la giovane accetterà di aiutare Logan senza secondi fini. Per questo motivo Fulton si recherà in clinica per sottoporsi ad alcuni test, dove scoprirà di essere la donatrice compatibile.