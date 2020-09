Manca poco al momento della scoperta della verità su Beth. I fan di Beautiful, prossimamente, vedranno come, la grande rivelazione, aprirà nuovi scenari per molti protagonisti. Se da un lato Hope sarà al colmo della felicità per aver ritrovato la figlia creduta morta, per Steffy ciò significherà dover staccarsi da Phoebe/Beth. Un fatto che le causerà un immenso dolore. La figlia di Ridge sarà sconvolta nell'apprendere la verità sulla bambina e faticherà a lasciarla andare, nonostante Hope le faccia un importante promessa: lei farà sempre parte della vita di Beth/Phoebe.

Beautiful, trame Usa: Phoebe è Beth, Steffy sconvolta

Grazie al piccolo Douglas e alle indagini di Liam su Flo, Hope potrà finalmente riabbracciare la figlia creduta morta per mesi. Stando a quanto già andato in onda in America, questo avvenimento porterà degli sconvolgimenti nelle vite di molti personaggi. In particolare Hope non crederà alle sue orecchie quando Liam le racconterà che Phoebe è Beth e non vorrà perdere nemmeno in minuto lontana dalla sua bambina. Liam e Hope si recheranno immediatamente da Steffy per metterla al corrente dell'incredibile vicenda e la cosa non sarà affatto semplice. La figlia di Ridge sarà sconvolta.

Beautiful, Steffy straziata dal dolore per la separazione da Phoebe /Beth

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy verrà a conoscenza di essere stata ingannata da Reese e Flo. L'adozione di Phoebe sarà risultata una vera truffa e per giunta la bambina in questione sarà proprio Beth, la figlia creduta morta di Liam e Hope.

Nonostante Steffy sia consapevole del fatto che la creatura debba vivere con i suoi genitori naturali, ciò non allevierà il suo dolore. Forrester scoppierà in un pianto disperato, mentre Liam e Hope cercheranno di calmarla. Anche loro saranno distrutti e comprenderanno il dolore di Steffy, ma saranno anche consapevoli di voler riportare a casa la loro bambina.

Beautiful, anticipazioni: Hope non cede, rivuole subito la sua bambina

Dando uno sguardo alla trame dell puntate andate in onda in America circa un anno fa, Hope continuerà a tenere in braccio la piccola Beth mentre Steffy disperata, la supplicherà di ridarle la bambina. Una scena straziante a cui assisteranno anche Ridge e Brooke, sopraggiunti in quell'istante. Hope ormai, dopo tanta sofferenza, non avrà intenzione di cedere. Dopo un duro faccia a faccia, al termine del quale Steffy sarà molto provata, Hope farà un importante promessa alla sorellastra. La figlia di Brooke infatti, prometterà a Steffy che la renderà sempre partecipe della vita di Beth. Basterà questo a rasserenare Steffy?

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulle conseguenze legate al ritrovamento di Beth, si ricorda che la soap Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13.40.