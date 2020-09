La scoperta del grande segreto su Beth porterà con sé nuovi sviluppi nelle prossime trame di Beautiful. Secondo quanto già andato in onda negli Usa, Shauna cercherà di aiutare la figlia Flo, finita in carcere con l'accusa di sequestro e truffa. La madre di Flo cercherà l'appoggio della sua vecchia amica Quinn la quale, questa volta, le volterà le spalle dopo aver appreso che la donna era a conoscenza del crimine commesso da Flo. La moglie di Eric non solo si rifiuterà di pagare la cauzione alla ragazza, ma caccerà Shauna da Villa Forrester.

Spoiler di Beautiful: Flo in carcere, viene ripudiata anche da Eric e Quinn

I telespettatori italiani di Beautiful dovranno attendere ancora qualche settimana prima di vedere in onda la puntata che svelerà finalmente il segreto su Beth.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si apprende come vi saranno dei risvolti imprevisti per molti dei protagonisti. Shuana e Flo ad esempio, si ritroveranno in guai seri. Flo finirà in carcere, non solo per aver occultato la verità, ma anche per essersi finta la madre naturale di Phoebe/Beth. La ragazza verrà ripudiata dalle famiglie Forrester e Logan, che non ne vorranno più sapere di lei.

Eric intanto, discuterà con Quinn, rea di aver ospitato la ragazza e sua madre in casa loro.

Beautiful, spoiler Usa: Quinn volta le spalle a Shauna e Flo

In seguito, Quinn riceverà la visita di Shauna, la quale sarà convinta di poter ottenere l'aiuto della sua amica anche in questa delicata situazione.

La moglie di Eric chiederà spiegazioni a Shauna su quanto accaduto e scoprirà, suo malgrado, che l'amica era a conoscenza del fatto che Beth fosse viva.

Shauna cercherà di giustificare le proprie azioni dicendole di aver mantenuto il silenzio solo per proteggere la figlia, vittima delle macchinazioni di Reese.

Quinn caccia di casa l'amica Shauna

Stando a quanto già andato in onda nelle puntate americane, si scoprirà che Quinn si sentirà ingannata da Shauna e di rifiuterà di pagare la cauzione di Flo.

La moglie di Eric concorderà con il pensiero del marito che, poco prima, aveva sottolineato come Shauna e Flo si fossero insediate nella loro famiglia distruggendola. Per questo motivo, Quinn non vedrà altra soluzione che cacciare le Fulton da casa sua, lasciandole al loro destino.

Dando uno sguardo a ciò che succederà dopo questo evento, si scoprirà che per Flo, ben presto, si apriranno le porte del carcere, grazie ad un accordo stipulato con la polizia e Ridge. La ragazza dovrà affrontare il disprezzo di tutti, in primis quello di Brooke e Hope, le quali non ne vorranno più sapere di lei. Katie e Donna invece, sembreranno lasciarle una porta aperta.