Sabato 20 giugno su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful ricca di colpi di scena. Le vicende saranno incentrate su Zoe e Xander, dopo che quest'ultimo ha scoperto che la piccola Beth è viva. Tra i due giovani ci sarà un duro scontro e Avant non sarà disposto a diventare complice del misfatto e vorrà svelare la verità a Liam e Hope. Questi ultimi, che ancora credono che la figlia sia morta durante il parto, non saranno riusciti a salvare il loro matrimonio e si appresteranno a firmare le carte del divorzio.

Xander è sconvolto dopo aver appreso dello scambio di culle

Xander non sembrerà capacitarsi di quanto appena scoperto, dopo aver origliato una conversazione tra Flo e Zoe.

Proprio la fidanzata, messa con le spalle al muro, sarà stata costretta a raccontare per filo e per segno quanto accaduto a Catalina durante il parto di Hope. Xander sempre più inorridito e incredulo, verrà a sapere dello scambio di culle messo in atto da Reese e della vendita della bambina di Hope. Nelle puntate appena andata in onda, Avant capirà che la piccola Beth è Phoebe, la neonata adottata da un'inconsapevole Steffy.

Xander vuole dire a Hope e Liam che Beth è viva nella prossima puntata di Beautiful

Xander non riuscirà a capire come Zoe abbia potuto aiutare il padre in una simile situazione e sarà concorde con il pensiero di Flo, la quale ha sempre sostenuto che Liam e Hope dovessero conoscere la verità e ricongiungersi alla figlia.

Nonostante le pressioni di Xander, Zoe non sembrerà voler tornare sui suoi passi, disposta ancora a porta avanti la farsa per proteggere il padre Reese. Se il segreto su Beth venisse a galla, le conseguenze sarebbero disastrose non solo per il genitore.

Xander non è disposto a mantenere il segreto e minaccia di denunciare Reese alla polizia

Xander, al contrario di Zoe, non vorrà essere complice di tutto questo e porrà delle condizioni alla fidanzata, minacciando di andare lui stesso alla polizia a denunciare Reese se non verrà raccontata la verità su Beth a Liam, Hope e Steffy.

Come noto, proprio la giovane Forrester si sta legando molto a Phoebe, ignara che si tratti di Beth e la rivelazione del segreto potrebbe comportare un vero e proprio trauma anche per lei. In attesa di scoprire se Xander riuscirà a far emergere la verità e a far tornare la neonata tra le braccia dei suoi veri genitori, Liam e Hope saranno ad un passo dalla separazione, nonostante i due si amino ancora. la figlia di Brooke porterà avanti la sua decisone seppur con dolore, per il bene dei bambini.

Si ricorda che il nuovo episodio di Beautiful, andrà in onda sabato 20 giugno su Canale 5, a partire dalle 13:40. per vedere le puntate già andate in onda invece, basta collegarsi al sito Mediaset play.