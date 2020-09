Dalle anticipazioni di DayDreamer – Le ali del sogno emergono nuovi inconvenienti nella vita dei protagonisti della seguita soap turca. Finalmente insieme, Can e Sanem combatteranno contro malelingue e pettegolezzi per tenere in piedi la loro relazione. Dall'altra parte, Osman inviterà il regista a girare la serie televisiva nel suo quartiere. Lo sceneggiatore deciderà così di girare alcune scene nel negozio di Mevkibe. Questa notizia, però, farà arrabbiare Aysun e le due donne litigheranno in maniera pesante. A placare gli animi rabbiosi ci penserà Muzaffer, sparando dei colpi di arma da fuoco in aria.

Tutto questo accadrà nella puntata di DayDreamer che sarà trasmessa sabato 19 settembre su Canale 5, dalle 14.14 alle 16.07 circa.

Anticipazioni Le Ali Del Sogno, trame primo episodio: Sanem rinchiusa nel bagno

La puntata della soap turca DayDreamer che andrà in onda sabato 19 settembre su Canale 5, subito dopo Beautiful, annuncia altri problemi per la coppia formata da Can Divit e Sanem Aydin. Nel primo episodio una vendicativa Aylin cancellerà definitivamente il file che la sorella di Leyla aveva preparato per la campagna della Compass Sport. Sanem non si lascerà scoraggiare da questo intoppo e riuscirà a presentare la campagna con grande successo. Anche se il suo piano non è andato a buon fine, la malvagia Yukselen non si arrenderà, infatti, assolderà una cameriera per versare del vino addosso alla giovane Aydin.

Prima di raggiungere Can alla festa di Mackinnon, la ragazza correrà in bagno per pulire il suo abito macchiato ma verrà rinchiusa dentro.

Can e Sanem beccati da Melahat

Non vedendo Sanem in giro, Can si metterà subito sulle sue tracce e riuscirà a salvarla. Stanco di tutti i contrattempi della serata, l'uomo proporrà alla sua amata di disertare la festa di Mackinnon e di concludere la serata da soli, lontano da occhi indiscreti.

Successivamente, il giovane Divit accompagnerà Sanem nel suo quartiere ma i due ragazzi verranno beccati dall'insonne Melahat. Nel frattempo, Emre confesserà i suoi sentimenti a Leyla e i due si scambieranno un bacio appassionato. Anche loro, però, verranno beccati dalla pettegola Melahat, che al mattino seguente racconterà tutto a Mevkibe.

La reazione della madre delle sorelle Aydin sarà davvero inaspettata.

DayDreamer - Le ali del sogno, trame secondo episodio: aspro scontro tra Mevkibe e Aysun

Stando alle anticipazioni del secondo episodio di DayDreamer in onda sabato 19 settembre sui teleschermi di Canale 5, Can, felice dell’ottimo successo della campagna per la Compass Sport, premierà Sanem promuovendola da stagista a copywriter. Questa situazione, però, non andrà a genio a Deren e Guliz, entrambe convinti che la ragazza abbia ottenuto questo nuovo ruolo perché il boss prova dei sentimenti profondi nei confronti della sorella di Leyla. Le malelingue e i pettegolezzi non riusciranno a distruggere il rapporto che c’è tra Can e Sanem.

I due innamorati decideranno così di fare una piccola fuga romantica a casa di lui, ma in azienda tutti avranno bisogno di loro due e CeyCey dovrà dare il meglio di sé per coprirli.

Osman, dopo aver ottenuto una bella parte in una serie televisiva di spicco, consiglierà alla troupe di girare nel suo quartiere. Il regista resterà letteralmente affascinato dal posto, al punto di decidere di girare alcune scene nel locale di Mevkibe. Aysun sarà preda della gelosia quando verrà a sapere tutto ciò e affronterà duramente la signora Aydin. Mentre le due donne saranno impegnate in uno scontro verbale pesante, un armato Muzaffer si aggirerà nel quartiere e, come un gangster che vuole ripristinare l'ordine, inizierà a sparare in aria.