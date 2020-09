Prosegue la messa in onda della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, Can Divit obbligherà Sanem Aydin a recarsi insieme a lui sulla montagne innevate dopo che avranno l'ennesimo litigio. Polen e Yigit, invece accuseranno il fotografo di aver sequestro l'aspirante scrittrice, mentre Huma metterà in atto un piano per far rientrare a Istanbul suo figlio maggiore.

DayDreamer, anticipazioni: Polen e Yigit accusano Can di sequestro

Nel dettaglio le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Sanem, dopo essere stata lasciata da Can per aver ceduto la fragranza del suo profumo a Fabbri, sarà investita accidentalmente da Yigit.

In seguito, i telespettatori avranno modo di scoprire che quest'ultimo è il fratello di Polen, l'ex fidanzata del fotografo. La minore delle Aydin non appena darà le dimissioni dalla Fikri Harika accetterà la proposta lavorativa nella casa editrice del nuovo arrivato, con il quale lavorerà anche Leyla. Infatti, quest’ultima si servirà della nuova offerta di lavoro per allontanarsi da Emre e salvaguardare il suo fidanzamento con Osman. Alla fine di un corso di cucina insieme a Polen e suo fratello, tra il maggiore dei Divit e l'aspirante scrittrice avverrà un litigio: in questa occasione Can prenderà in braccio Sanem di forza e la obbligherà a salire in macchina con lui per recarsi sulle montagne innevate.

La mossa del fotografo non sarà ben gradita dalla sua ex fidanzata e Yigit, dato che, oltre ad accusarlo di sequestro, faranno tutto il possibile affinché non resti da solo con la minore delle sorelle Aydin.

Polen si si rivolge a Huma per mettere in atto un piano, Can soccorre Sanem sulla neve

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che Sanem in un primo istante sarà arrabbiata e deciderà di non parlare con Can.

Tuttavia, passate alcune ore, vivranno momenti bellissimi insieme, dato che il maggiore dei Divit sarà costretto a soccore l'aspirante scrittrice nel momento in cui scierà su una pista. Nel frattempo Polen si rivolgerà a Huma, la quale metterà in atto un piano per far tornare in città suo figlio maggiore.

A questo punto l'ex consorte di Aziz, usando il finto malore simulato durante la festa preparata dalla Fikri Harika in occasione del nuovo spot pubblicitario, chiamerà Emre per dirgli che si trova in ospedale sotto osservazione dei dottori a causa di un forte mal di testa e nausea. Inoltre, la signora Divit raccomanderà al suo secondogenito di non far sapere niente a Can di cosa gli è successo, facendogli credere che è stata proprio lei a chiedere le dimissioni dal pronto soccorso. Naturalmente il piano della donna andrà come avevano immaginato in quanto il fotografo, una volta messo al corrente da Emre, si separerà da Sanem e rientrerà a Istanbul, rallegrando Polen.