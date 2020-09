Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda domenica 20 settembre alle ore 16.20 su Canale 5, Can farà una sorpresa a Sanem e le organizzerà una notte romantica. Intanto, in casa della giovane entrerà un ladro che spaventerà Mevkibe.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta la storia d'amore tra Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, sua dipendente e aspirante scrittrice. Nonostante i problemi che hanno trovato sul loro cammino, i due giovani hanno trovato il modo di far prevalere il loro sentimento.

Anticipazioni 20 settembre: Can organizza una notte romantica per Sanem

Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla riappacificazione tra Can e Sanem, poiché i due giovani sono ormai diventati una coppia. Pertanto, nella puntata che andrà in onda domenica 20 settembre, Divit e Aydin avranno molta difficoltà a tenere segreta la loro storia d'amore essendo circondati da molti pettegolezzi. Intanto, Can e Sanem vorranno solo passare del tempo insieme. Il fratello di Emre, inoltre, organizzerà una sorpresa alla sua fidanzata. Can, infatti, vorrà trascorrere la notte al capanno per guardare le stelle in compagnia di Sanem. Il giovane darà buca a Ceyda, con la quale aveva un appuntamento di lavoro, per trascorrere più tempo possibile con la sua fidanzata.

La serata tra i due potrebbe prendere un brutto verso a causa di un imprevisto che li farà tornare a casa.

Spoiler 20 settembre, un imprevisto mette nei guai Sanem

Can inviterà Sanem a trascorrere una notte romantica con lui nella casetta nel bosco, in modo da poter passare del tempo insieme a guardare le stelle.

La giovane accetterà con estrema gioia la proposta del suo fidanzato, ma non sarà ancora intenzionata a rivelare la sua relazione ai genitori. Pertanto, in quell'occasione dovrà mentire ancora una volta e, come spesso avviene, userà Ayhan come scusa e dirà di dover andare a casa sua. Un imprevisto, però, metterà a repentaglio il suo piano e rischierà di metterla nei guai.

In casa di Sanem, infatti, entrerà un ladro durante la notte e questo spaventerà molto Mevkibe. Tutto il quartiere si dirigerà a casa della donna per consolarla, ma Sanem mancherà all'appello. A quel punto la moglie di Nihat avrà qualche sospetto e chiederà a Leyla di rintracciare subito sua sorella. La giovane, quindi, chiamerà Sanem che però risulterà irraggiungibile. A quel punto, Leyla chiederà l'aiuto di Emre per rintracciare sua sorella e il giovane le darà una mano nella ricerca. Intanto, il fratello di Can confesserà di provare qualcosa per la sorella di Sanem.