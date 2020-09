Potrebbero esserci buone notizie per i fan di DayDreamer - Le ali del sogno. Nel palinsesto di Mediaset, infatti, potrebbe esserci di nuovo spazio per la serie tv turca. Infatti potrebbe proseguire la sua messa in onda nel weekend: oltre a sabato 19 settembre alle 14:10, potrebbe essere trasmessa anche domenica 20 alle 16:30 e da sabato 26 potrebbe essere posticipata alle 15:20.

DayDreamer, buone notizie per i fan: la serie potrebbe continuare su Canale 5

Negli ultimi giorni i palinsesti di Mediaset sembravano non avere spazio per DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca rivelazione di questa estate. Questo ha scaturito una forte reazione da parte dei fan, che avrebbero preferito vedere l'evoluzione della storia d'amore tra Can e Sanem.

Secondo TV Soap, però, la situazione sarebbe migliorata e Canale 5 potrebbe aver trovato nuovamente spazio per la serie turca. In particolare, la storia d'amore tra Can e Sanem dovrebbe essere trasmessa, oltre a sabato 19 settembre alle ore 14:10, anche domenica 20 alle ore 16:30 (dopo Beautiful, Una vita e Il segreto) e da sabato 26 potrebbe essere posticipata alle ore 15:20 (precedendo Verissimo).

Mediaset potrebbe aver deciso di appoggiare le richieste dei numerosi fan della soap e lasciare che vedano come si conclude la storia d'amore che ha fatto appassionare milioni d'italiani durante l'estate. La conclusione della serie turca, infatti, sembra essere ancora lontana e questo provoca una forte curiosità nei fan.

Anticipazioni prossima puntata, sabato 19 settembre

Nelle scorse puntate c'è stato un forte avvicinamento tra Can e Sanem, ma i due non sono ancora riusciti a riprendere la loro storia d'amore. Intanto Divit ha affidato alla giovane il compito di portare avanti la presentazione del progetto della Compass Sport durante la festa per il lancio della campagna pubblicitaria.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda sabato 19 settembre, Aylin farà di tutto per sabotare ancora una volta la Fikri Harika, cancellando la presentazione dal computer di Sanem. Nonostante ciò la giovane riuscirà a cavarsela perfettamente grazie alla sua memoria fotografica. Intanto, tra Emre e Leyla scatterà il primo bacio e i due saranno sempre più vicini.

Can, invece, chiederà a Sanem di tornare insieme e durante una giornata lavorativa i due escogiteranno una fuga dall'azienda. Deren e Guliz si insospettiranno a causa dell'importanza che Can riserverà alla sorella di Leyla e crederanno che i due in realtà stiano insieme. Osman avrà un ruolo molto importante in una serie tv e vorrà girare alcune scene proprio nel quartiere di Sanem. Questo provocherà altri scontri tra Mevkibe e Aysun, poiché sarà scelto proprio il negozio di Nihat come set della fiction.