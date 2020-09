Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda sabato 19 settembre alle ore 14:10 Can chiederà a Sanem di lasciare insieme la festa per recarsi a casa sua. Intanto, assisteremo al primo bacio tra Leyla ed Emre.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can, famoso fotografo e proprietario di un'azienda, e Sanem, aspirante scrittrice e sua nuova dipendente. Nonostante i vari ostacoli che trovano sul loro percorso, i due sembrano far prevalere sempre il loro amore.

Anticipazioni DayDreamer, 19 settembre: Can porta via Sanem dal party

Sanem è stata scelta per presentare il nuovo progetto Compass Sport, essendo stata la coordinatrice del lavoro. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 19 settembre Aylin tenterà di sabotare ancora una volta i piani della giovane Aydin. La donna, infatti, cancellerà il file con la presentazione e metterà in seria difficoltà Sanem durante il suo discorso, ma la giovane se la caverà ugualmente bene. A quel punto, Aylin passerà al piano B e pagherà una cameriera per rovinare l'abito di Sanem, così da non permetterle di seguire Can alla festa di Mackinnon. La giovane, infatti, resterà chiusa in bagno ma verrà trovata proprio dal Divit.

Stanco dei contrattempi della serata, Can propone a Sanem di lasciare insieme il party aziendale e di recarsi a casa sua. La giovane accetterà di andare via, ma verrà poi accompagnata a casa sua. Intanto, assisteremo al primo bacio tra Emre e Leyla, il cui avvicinamento non passerà inosservato agli occhi di Melahat.

Il giorno dopo, infatti, la donna si recherà da Mevkibe e le racconterà di aver visto le sue figlie in compagnia dei Divit.

Spoiler puntata del 19 settembre: Can e Sanem organizzano una fuga a casa Divit

Secondo le anticipazioni turche, la campagna Compass Sport avrà un grande successo e Sanem sarà promossa a Copywriter.

A quel punto, Deren e Guliz crederanno che questa promozione sia dovuta al sentimento che Can prova nei confronti della giovane, ritenendola non idonea a ricoprire quel ruolo. Intanto, Divit e Sanem organizzeranno una fuga da lavoro per andare a casa del giovane, in modo da poter trascorrere un po' di tempo da soli. In azienda, però, tutti li cercheranno e CeyCey sarà costretto a coprirli. Intanto, Osman inviterà la sua troupe a girare una scena nel suo quartiere. Il regista resterà colpito dal luogo e vorrà servirsi proprio del negozio di Mevkibe, provocando la rabbia di Aysun. Durante uno scontro tra le due donne, entrerà in gioco Muzaffer che armato come un gangstar inizierà a sparare in aria per ottenere la loro attenzione.