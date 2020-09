Sono disponibili le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Il Paradiso delle Signore, che nel cast annovera, tra gli altri, Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Gloria Radulescu (Marta Guarnieri) ed Enrica Pintore (Clelia Calligaris). Gli spoiler riguardano le puntate che andranno in onda dal 21 al 25 settembre. Ricordiamo che lunedì 21 e martedì 22 la serie televisiva verrà trasmessa alle ore 14 per lasciare spazio ai programmi relativi alle elezioni regionali e al referendum sul taglio dei parlamentari.

Le vicende della settimana si soffermeranno innanzitutto sulla partenza di Angela per l'Australia, sulle indagini di Umberto per rintracciare Adelaide, sulla decisione di Vittorio e Marta di adottare Anna e sul riavvicinamento tra Luciano e Clelia.

Umberto apprende che Lucarelli è un medico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore evidenziano che Umberto Guarnieri riuscirà a entrare in contatto con il factotum di Ravasi, il quale gli dirà che Lucarelli non è un ingegnere ma un medico che da tempo veniva ricattato da Achille. Angela deciderà di partire per l'Australia con la famiglia Aliprandi per stare accanto al figlio. Il momento dei saluti sarà un misto di emozioni tra la malinconia per l'addio agli amici e la felicità per una nuova vita in arrivo. In questa circostanza Angela consegnerà a Marta una lettera destinata a Riccardo nella quale lo ringrazia per tutto ciò che ha fatto per lei nell'ultimo periodo.

Le ricerche della madre di Anna vengono interrotte

Marcello e le Veneri sentiranno fin da subito la mancanza di Angela, mentre Clelia assicurerà che si adopererà per sostituirla con un'altra commessa. Durante una prova dell'abito da sposa, Ludovica metterà a rischio il suo segreto sulla falsa gravidanza.

Umberto continuerà a cercare indizi sul destino di Adelaide e verrà a conoscenza di una sconcertante verità sull'ex moglie di Ravasi. Le ricerche della madre di Anna verranno interrotte, e così Marta e Vittorio potranno avviare le pratiche per l'adozione. Rocco si renderà conto di provare qualcosa per Maria e si confiderà con Armando, il quale gli consiglierà di frequentare la ragazza per fare maggiore chiarezza sui suoi sentimenti.

Federico Cattaneo intuirà che Luciano ha riallacciato una relazione con Clelia.

Umberto riceverà una cartolina da Adelaide: dopo averla osservata attentamente, capirà che la contessa gli ha mandato in realtà una richiesta d'aiuto, e così deciderà che è giunto il momento di partire per New York. Guarnieri preferirà non mettere nessuno al corrente della destinazione del suo viaggio, eccezion fatta per il figlio Riccardo. Luciano e Clelia, dopo un'accesa discussione, si rivedranno e chiariranno le rispettive divergenze. La capocommessa, in particolare, dirà all'uomo che ama che non gli mentirà mai più.