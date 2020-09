Continuano i colpi di scena ne Il Paradiso delle Signore, in onda alle 15:55 su Rai1. In particolare, nelle anticipazioni della puntata del 1° ottobre Daniela, consapevole del fatto che Vittorio e Marta non sono riusciti ad adottare Anna, rivedrà la sua posizione, scegliendo di riprendere con sé sua figlia. La donna, seguendo il consiglio di Don Saverio deciderà di farla battezzare dai coniugi Conti, ma proprio quando sembrerà esserci una svolta positiva, il giorno del sacramento non si presenterà in chiesa.

Vittorio comprende la storia di Daniela

Marta e Vittorio finora hanno cercato di fare di tutto per tenere con sé la piccola Anna, ma non sono riusciti a trovare un cavillo legale per procedere all'adozione.

La madre naturale della bimba, Daniela, nel sapere di tutto ciò rimarrà alquanto allibita e insieme a Don Saverio cercherà una soluzione plausibile per poterli aiutare. Inoltre, Vittorio verrà a conoscenza della drammatica storia della madre di Anna e comincerà così a comprendere le sue scelte.

Secondo le anticipazioni della puntata del 1° ottobre, Daniela darà ascolto al consiglio di Don Saverio e la farà battezzare, scegliendo Marta e Vittorio come madrina e padrino. Proprio il giorno del sacramento, Daniela non si farà viva e i coniugi Conti, preoccupati e in preda all'ansia, non sapranno cosa fare. La madre di Anna sarà scappata via per sempre o tornerà a dare una spiegazione a Marta e Vittorio?

Ludovica viene a sapere che Nicoletta torna a Milano

Storia travagliata quella relativa al triangolo amoroso al quale i fan della soap assisteranno nei prossimi episodi: si tratta di Riccardo Guarnieri, Nicoletta Cattaneo e Ludovica Brancia. Infatti, la figlia del ragionier Cattaneo tornerà a Milano, dopo essersi trasferita per un lungo periodo a Bari insieme a suo marito.

Sembrerebbe che il rapporto tra Nicoletta e Cesare si stia sgretolando e per questo la ragazza deciderà di tornare in città. Ludovica si rivelerà irritata quando ascoltando un dialogo tra Agnese e Gabriella, verrà a conoscenza del suo improvviso ritorno, proprio in concomitanza del suo matrimonio con Riccardo.

Allora obbligherà Cosimo a non rivelare a Riccardo che la sua ex fidanzata sta per tornare. Basterà questo per impedire che Riccardo e Nicoletta si vedano?

Federico comunica ai genitori la sua scelta

Federico dirà a Luciano e Silvia di aver lasciato la sua fidanzata Roberta, mentre la giovane, dispiaciuta, non potrà far altro che accettare la decisione del barista. Rocco rivelerà subito a Marcello che adesso la Venere è single. Sarà forse arrivato il momento di vivere la loro storia? Nel contempo tutto sarà pronto per l'apertura serale della caffetteria, ma qualcosa potrebbe andar storto.