Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano grande preoccupazione per le sorti di uno dei protagonisti. Nell'episodio che verrà trasmesso venerdì 19 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Matteo temerà per l'incolumità di suo fratello Marcello e lo supplicherà di non andare da Adelaide. Il ragionier Portelli infatti sarà convinto che il biglietto scritto dalla contessa sia in realtà una trappola. Intanto, Umberto sarà triste per l'assenza di sua cognata, mentre Roberto scoprirà le imminenti nozze del suo ex compagno.

Matteo teme che il biglietto di Adelaide sia una trappola per Marcello

Marcello riceverà un biglietto criptico da Adelaide che lo getterà nell’agitazione. Barbieri, infatti, sarà convinto che dietro le parole della contessa si nasconda la volontà di provare nuovamente a farla finita. Tuttavia, qualcun altro avrà un’opinione del tutto opposta. Matteo verrà a sapere che suo fratello ha intenzione di lasciare improvvisamente Milano per recarsi in Svizzera, precisamente allo chalet di Saint Moritz di Adelaide, e ne resterà fortemente contrariato. Matteo temerà addirittura per l’incolumità di Marcello, arrivando a pensare con certezza che il messaggio della contessa sia in realtà una trappola architettata per vendicarsi del suo ex compagno.

Marcello va da Adelaide, Umberto è triste senza la contessa

Nel frattempo, proprio quando Marcello si rifiuterà di ascoltare i consigli di suo fratello Matteo e correrà quindi in Svizzera, a Villa Guarnieri ci sarà qualcuno che non riuscirà a superare il dolore per l’assenza della contessa. Sarà infatti Umberto a sentire terribilmente la mancanza di Adelaide, ricevendo un supporto emotivo da Enrico, suo genero, che lo conforterà suggerendogli di non ripensare al passato, ma di guardare avanti. Irene, invece, si preparerà a trascorrere qualche giorno in montagna nella casa di Cesare Brugnoli. Per Roberto, invece, arriverà una nuova scoperta riguardante il suo ex fidanzato Mario Oradei: a breve si sposerà con Caterina.

Landi verrà a sapere della proposta di matrimonio fatta da Mario alla Venere grazie alla confidenza del padre della futura sposa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Teo è arrivato a Milano

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Concetta è corsa ad avvertire Delia che l’ex compagna di Gianlorenzo, Ornella, aveva telefonato disperata perché il piccolo Teo era scappato per raggiungere il padre a Milano. Botteri, intanto, non si trovava in città poiché era a Como per lavoro, e così le colleghe dello stilista si sono preoccupate di accogliere il bambino, arrivato da solo con un treno nel capoluogo lombardo. Teo è apparso subito diverso agli occhi della signora Puglisi e di Delia, poiché non era allegro come un tempo, e questo ha destato grande preoccupazione per lui.