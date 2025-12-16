In occasione del Natale si rivedranno Diego e Ida: in particolare quest'ultima mancava da diversi mesi e molti spettatori di Un posto al sole si erano chiesti che fine avesse fatto. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 22 al 26 dicembre rivelano che i due incontreranno Raffaele e Ornella per trascorrere insieme le festività natalizie.

A quanto pare, dopo aver deciso di convivere, le cose non sono andate come sperato per i due ragazzi. Ida si sente sola ed emarginata nella sua nuova vita napoletana, mentre Diego fatica molto a gestire la situazione e a comprendere il disagio sempre più evidente della compagna.

Un Natale poco sereno

A Natale Diego, Ida e il piccolo Joseph si recheranno a Palazzo Palladini per trascorrere una tranquilla giornata in famiglia con Raffaele e Ornella, ma la serenità durerà poco.

Durante il pranzo, in seguito a un banale incidente, Ida avrà uno scatto di rabbia e si scaglierà contro Diego con toni aspri, rimproverandolo davanti a tutti di non aiutarla abbastanza col bambino. Quello sfogo rivelerà una fragilità che covava da tempo. Il pranzo di Natale si trasformerà così in un momento di gelo, con gli sguardi imbarazzati dei presenti che non sapranno cosa dire.

L'isolamento che sta logorando Ida

Raffaele coglierà subito i segnali di allarme e deciderà di affrontare Diego in privato per chiedergli dei chiarimenti.

Il ragazzo non si farà pregare e aprirà il suo cuore al padre, raccontandogli tutto. Il quadro che emergerà sarà piuttosto preoccupante.

A quanto pare Ida non è felice. La ragazza vive intrappolata in una solitudine profonda che la sta logorando giorno dopo giorno. Non ha costruito legami a Napoli, non frequenta nessuno al di fuori delle mura domestiche e passa le giornate chiusa in casa con il piccolo Tommy come unica compagnia. La mancanza di una rete sociale la sta spingendo verso un isolamento sempre più pericoloso.

Ida, inoltre, è convinta che i condomini la guardino con sospetto e la tengano a distanza perché straniera. Diego confiderà al padre di aver provato più volte a coinvolgerla, a spingerla a uscire e a socializzare, ma ogni tentativo si è scontrato con un muro di resistenza sempre più alto.

La situazione sta mettendo a dura prova anche lui, che si sente impotente di fronte al malessere della compagna.

Santo Stefano conferma una crisi silenziosa

Il giorno dopo Raffaele e Ornella si presenteranno da Diego e Ida con la scusa degli avanzi natalizi. L'atmosfera che troveranno però sarà glaciale. Ida apparirà spenta, distante, come svuotata di ogni energia. Non servirà molto ai coniugi Giordano per capire che la ragazza sta attraversando un momento buio che va oltre qualche litigio di coppia.

Dopo alcune ore trascorse nell'appartamento, Raffaele realizzerà quanto Ida stia soffrendo in silenzio, e quanto profondo sia il solco che si è creato tra lei e Diego.