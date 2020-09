Emily Pallini è una tik toker più famose in Italia, pur non avendo ancora compiuto i 18 anni. In questa intervista esclusiva per Blasting News la giovanissima influencer parla delle proprie passioni e del suo proprio uso dei social.

L'intervista

Ciao Emily, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Da sempre sono una persona espansiva e molto solare, amo scherzare e cerco di vedere il lato positivo in qualunque situazione. Sono però testarda e molto spesso ascolto solo in parte i consigli di chi mi vuole bene per inseguire le idee che reputo migliori in quel momento.

Mi piace praticare sport, sicuramente è un buon modo per sfogarmi, imparare e divertirmi. Attualmente la danza è la mia passione principale e sicuramente mi aiuta anche nelle coreografie che porto su Tik Tok. Pratico anche palestra perché mi piace tenermi in forma e stare in salute".

Sei super attiva sui social, hai profili sia su Instagram che su Tik Tok, quante ore della tua giornata occupano i social?

"Sui social sono abbastanza attiva ma non occupano molto tempo nella mia giornata, cerco sempre di vivermi più che posso la vita reale. durante l'estate, approfittando della pausa scolastica, provo ad essere il più attiva possibile e portare contenuti che possano piacere. Durante l'anno scolastico sono meno presente per via dello studio, ma in ogni caso rendo sempre partecipe chi mi segue per quel che posso.

Amo l'idea di poter comunicare con tante persone diverse che mi supportano ogni giorno per la mia semplicità e che mi apprezzano per ciò che sono. Molto spesso mi piace usare i miei mezzi di comunicazione per aiutare chi mi chiede consigli, perché credo molto nel potere della condivisione".

Come reputi l'ultimo anno della tua vita?

"L'ultimo anno della mia vita è stato molto particolare. Sotto l'aspetto social mi sono impegnata e ho ottenuto dei risultati soddisfacenti, pian piano la cerchia si sta allargando e ne sono molto grata. Anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo sono in fase di evoluzione, ho ricevuto nuove ed interessanti proposte.

Sotto altri punti di vista è stato un anno un po' difficile, ognuno di noi ha passato mesi rinchiuso in casa a causa del Covid-19. Io non posso lamentarmi, ho cercato sempre di usare il tempo che avevo nel miglior modo possibile e di inventare ogni giorno sempre qualcosa di diverso per intrattenere chi mi segue. In generale sotto il punto di vista personale non lo definisco un anno negativo ma un anno diverso dagli altri".

Qual'è stata secondo te la chiave del tuo successo sui social?

"Credo che la chiave del mio successo sui social sia la semplicità e la trasparenza con cui mi sono sempre esposta, senza creare artifici sulla mia persona. Principalmente questa mia "carriera" è data dal fatto che non ho mai pensato a diventare conosciuta o fare ciò che faccio come lavoro, ma semplicemente lo faccio per pura passione e divertimento.

La gente secondo me percepisce molto la veridicità di chi sta guardando".

C'è qualcuno a cui ti ispiri e con cui ti piacerebbe collaborare?

"In realtà non c'è nessuno a cui mi ispiro, faccio soltanto quello che mi piace senza cercare di assomigliare a qualcuno. Mi piacerebbe però collaborare e imparare da chi è riuscito a fare di questa realtà un vero e proprio mestiere".

Cosa ne pensano i tuoi genitori di ciò che fai? Ti appoggiano sempre nelle tue scelte?

"I miei genitori stanno cercando ancora di capire questo mondo, con i suoi ritmi, le attese, i viaggi e le stravaganze dei Tik Tok fatti ovunque e in qualsiasi occasione, ma mi supportano e sopportano sempre. Mi ricordano continuamente di mettere impegno in tutto ciò che faccio e di avere sempre rispetto per me stessa e chi mi segue".

Cosa fai attualmente?

"A breve frequenterò il quinto anno di liceo linguistico, con i miei compagni di classe mi trovo molto bene perciò mi dispiacerà molto lasciare tutto una volta finito questo percorso, anche se al contempo ho voglia di fare nuove esperienze".

Quali sono i tuoi obiettivi e progetti futuri?

"Per il mio futuro credo di voler proseguire gli studi all'università e portare avanti il mio percorso sui social".

Sei molta giovane ma già sei molto seguita, hai qualche consiglio da dare a chi come te vuole intraprendere un percorso sui social?

"Voglio consigliare solo di essere sempre sé stessi, di impegnarsi ma divertirsi allo stesso tempo senza fissarsi troppo sui numeri che vogliono raggiungere e soprattutto di non scegliere mai gli amici in base alla quantità di follower che hanno perché le persone di cui ci dobbiamo circondare sono quelle che amiamo e che ci amano per quello che siamo e non per chi siamo".