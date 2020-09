Lunedì 28 settembre in prima serata su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata di Nero a metà 2. La Serie TV, che vede protagonista Claudio Amendola nel ruolo dell'ispettore Carlo Guerrieri, vedrà la messa in onda di due nuovi episodi nei quali Alba andrà in Svizzera per incontrare la madre. Tra la ragazza e Malik le cose sembreranno migliorare, mentre Cristina, la moglie di Carlo, sarà sempre più gelosa del rapporto tra il marito e Marta. Quest'ultima intanto, chiederà il trasferimento presso il dipartimento del Rione Monti.

Nero a metà 2, spoiler 4^ puntata: Alba in Svizzera per incontrare la madre

Continua il successo di Nero a metà, la serie tv targata Rai che, anche nella seconda stagione, sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti. Questa settimana, la fiction verrà trasmessa sia lunedì 28 settembre che giovedì 1 ottobre. Dando uno sguardo alle anticipazioni di quanto in onda ad inizio settimana, Alba Guerrieri deciderà di recarsi in Svizzera per incontrare la madre. Come noto, grazie all'aiuto di Malik, la giovane sarà venuta a sapere dove si trova la donna e avrà tutte le intenzioni di avere un confronto con lei. Alba quindi, si metterà in viaggio, tenendo all'oscuro il padre Carlo. Malik invece, preoccupato per lei, la seguirà di nascosto.

Nero a metà 2: Alba delusa dalla madre, Marta lavorerà con Carlo?

Nel corso della quarta puntata di Nero a metà 2, Carlo Guerrieri e la sua squadra si ritroveranno a dover risolvere il giallo della morte di un'assistente sociale. Il primo indiziato sarà l'ex compagno della donna che, alla fine, risulterà essere estraneo ai fatti.

Intanto sulla scrivania di Carlo arriverà la richiesta di trasferimento di Marta. La cosa verrà scoperta da Cristina la quale, consapevole dell'attrazione tra il marito e la donna, metterà Carlo di fronte ad un ultimatum. Intanto Alba e Malik si riavvicineranno, sopratutto dopo che la ragazza sarà rimasta delusa dall'incontro con la madre Clara.

Nero a metà 2, trama 28 settembre: nuovi risvolti nelle indagini sulla morte di Olga e Paolo

Nell'ottavo episodio di Nero a metà 2, in onda lunedì 28 settembre, Carlo Guerrieri e la sua squadra indagheranno sulla morte di uno sportivo avvenuta per avvelenamento. Le indagini porteranno ad interrogare la donna che ha passato l'ultima notte con lui. Marta intanto, senza dire nulla a Carlo, andrà a Napoli per seguire una pista sull'omicidio del figlio Paolo. Nel frattempo, il capo della polizia postale, Nusco, farà un'inquietante scoperta sui cellulari di Paolo e Olga. Poco dopo, l'uomo verrà accoltellato ma farà in tempo a telefonare a Guerrieri per raccontargli la sua scoperta. Carlo intanto, dovrà decidere se accettare o meno il trasferimento di Marta nel suo dipartimento.

Questo e molto altro nella quarta puntata di Nero a metà 2, in onda lunedì 28 settembre su Rai 1 a partire dalle 21:20.