Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", giunta ormai alla sedicesima stagione. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 settembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al parto di Eva, alla tempesta che si abbatterà al Furstenhof, alle nozze di Tim con Nadja e alla dipendenza di Michael dagli psicofarmaci.

Franzi non riesce ad impedire le nozze di Tim

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Bela deciderà di dichiararsi a Lucy ma le cose non andranno come il giovane aveva previsto.

Nel frattempo, Franzi confesserà a Lucy di essere ancora innamorata di Tim. Il giorno seguente, la giovane si renderà conto di non poter perdere l'uomo che ama e deciderà di correre da lui per impedirgli di sposare Nadja. Purtroppo però, Franzi arriverà tardi alla cerimonia e Tim convolerà a nozze con la sua fidanzata. Il matrimonio di Natascha e Michael sarà messo a dura prova quando il medico si renderà conto che sua moglie lo controlla e non si fida di lui.

Nel corso di un violento temporale, Eva si appresterà ad uscire per andare ad una visita di controllo per la sua gravidanza. Giunta in ascensore però, la donna sarà sorpresa dalle doglie ed entrerà in travaglio proprio quando un blackout colpirà il Furstenhof.

Lo straordinario evento farà bloccare l'ascensore costringendo Eva a chiedere aiuto. In suo soccorso si precipiterà Tim che riuscirà a salvare la donna per trasportarla d'urgenza in ospedale. Poco dopo però, Tim si renderà conto di non riuscire a trasportare Eva da nessuna parte a causa dei danni provocati dalla tempesta e deciderà di aiutarla insieme a Franzi e di farla partorire nella sua camera.

Sarà proprio lì, infatti, che la donna metterà al mondo il suo bambino senza problemi.

Franzi e Tim si baciano

Dopo aver cenato insieme a Lucy, Bela troverà il coraggio di dichiararle tutto il suo amore. Michael cercherà di rassicurare Natascha, confermandole di saper controllare la sua dipendenza dagli psicofarmaci che prende.

Rendendosi conto che tutte le strade per arrivare al Furstenhof sono bloccate, Robert e Werner cercheranno di raggiungere l'hotel a piedi in mezzo alla bufera. Dopo aver aiutato Eva a partorire, Franzi e Tim si baceranno appassionatamente. Più tardi, Michael si recherà a casa di Eva per controllare lo stato di salute del bambino e della madre. Giunto lì però, il medico rischierà di far cadere il bambino a terra a causa degli effetti collaterali dei farmaci che prende. Provvidenziale, infatti, sarà l'intervento di Natascha che salverà il piccolo poco prima della caduta.

Dopo aver saputo che Lucy non contraccambia i suoi sentimenti a causa di Paul, Bela inizierà a vedere quest'ultimo come un suo rivale.

Dopo aver fatto un test di gravidanza, Nadja scoprirà di essere incinta e getterà via il test in una pattumiera sotto gli occhi di Lucy. In questo modo, la sorella di Romy scoprirà che Nadja non è rimasta incinta settimane prima ma più di recente. Dopo aver capito che il marito non si rende conto della sua dipendenza, Natascha deciderà di chiuderlo in casa contro la sua volontà per impedirgli di fare del male a qualcuno.