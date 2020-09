Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore riservano molte novità. Nelle puntate che andranno in onda in Germania, Robert Saalfeld e sua moglie Eva avranno parecchi problemi e non saranno più la coppia innamorata di una volta. La scoperta che il piccolo Emilio non è figlio di Robert ma di Christoph rovinerà per sempre la tranquillità tra Eva e Robert, tanto che i due finiranno per lasciarsi in malo modo.

Eva si renderà conto che suo marito non è in grado di crescere il figlio di un altro uomo e deciderà di lasciare il Fürstenhof, per iniziare una nuova vita altrove. Successivamente anche Robert sarà esausto, a causa di tutte le sofferenze vissute e sarà desideroso di lasciare l'hotel.

Eva e Robert si lasciano

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse in Germania, Eva e Robert finiranno per lasciarsi definitivamente dopo aver scoperto che il bambino appena nato non è dell'ex cuoco, bensì di Christoph. La coppia sarà devastata dalla notizia e la serenità che si era pian piano creata all'interno della famiglia Saalfeld, svanirà in un batter d'occhio. Robert inizialmente deciderà di prendersi cura di Emilio, figlio del suo acerrimo nemico, come se fosse suo, ma soltanto ad una condizione: Christoph non dovrà mai venire a conoscenza della verità. Eva accetterà subito le condizioni imposte dal marito e sarà felice di poter salvare il suo matrimonio. Successivamente, però, la donna si renderà conto che non sarà sufficiente tenere lontano l'albergatore per recuperare l'armonia di un tempo con Robert.

Vanessa Sonnbichler innamorata

Robert vivrà periodi di estrema insicurezza e per lui non sarà molto facile occuparsi del piccolo Emilio. In seguito Eva non riuscirà più a sopportare la situazione venutasi a creare con suo marito, così prenderà una drastica decisione. La donna deciderà di preservare la sua felicità e quella del bambino, così deciderà di lasciare il Fürstenhof e di rifarsi una vita lontano dalle sofferenze degli ultimi tempi.

Robert sarà distrutto moralmente per aver perso Eva, ma allo stesso tempo sarà incapace di reagire al dolore. In seguito l'ex cuoco comincerà a guardarsi intorno e inizierà a frequentare Vanessa Sonnbichler, la nipote di Alfons, la quale sarà assai presa dall'uomo e non ci metterà molto a innamorarsi di lui.

Robert conteso tra Vanessa e Cornelia

Al contrario di Vanessa, Robert non prenderà seriamente la relazione con la giovane, ma per lui sarà soltanto un modo come un altro per distrarsi. Successivamente al Fürstenhof tornerà Cornelia Holle, amore di gioventù di Robert, la donna poco dopo il suo arrivo si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Saalfeld. Sarà così che Robert si ritroverà coinvolto in un triangolo amoroso, assai inaspettato a poche settimane dalla sua separazione da Eva.

Nel frattempo Ariane Kalenberg cercherà in tutti i modi di portare il Fürstenhof alla rovina, la donna non farà altro che portare nuove insidie all'interno della famiglia Saalfeld e prenderà di mira soprattutto Christoph.

Robert aggredisce Ariane

In seguito Werner sarà costretto a vendere le azioni del Fürstenhof, ma poco dopo verrà a scoprire che l'acquirente al quale ha vendute le quote, in realtà è un prestanome di Ariane. A causa del dolore per la perdita del suo amato hotel, l'uomo avrà un brutto malore e quando si riprenderà racconterà a suo figlio Robert tutta la verità riguardo la situazione con Kalenberg.

Dopo aver scoperto tutti i torti subiti dal padre, l'uomo sarà assalito dalla rabbia e si recherà subito dalla donna, ma la conversazione tra i due non andrà molto bene. Durante la discussione, Saalfeld sarà colto da una furia improvvisa, così aggredirà violentemente Ariane e cercherà di strangolarla.

Robert e Werner ai ferri corti

Dopo l'aggressione di Robert, Ariane avrà la situazione in pugno e lo ricatterà: l'ex cuoco dovrà sottomettersi agli ordini della donna, altrimenti lei andrà a denunciarlo alla polizia per tentato omicidio. In seguito Ariane si concentrerà unicamente sul suo piano diabolico: far esplodere il Fürstenhof con una bomba. Fortunatamente la donna non avrà successo, ma i Saalfeld faranno di tutto per metterla con le spalle al muro.

Per evitare di essere denunciata, Kalenberg farà un'offerta a Werner e Christoph: se i due lasceranno cadere le accuse, allora lei cederà una parte delle azioni e non denuncerà Robert per aver tentato di strangolarla. I Saalfeld accetteranno subito l'accordo di Ariane, ma non diranno nulla a Robert.

Quest'ultimo non ci metterà molto a scoprire l'accordo preso tra il padre Werner, Christoph e Kalenberg e sarà notevolmente turbato dalla vicenda, tanto che minaccerà di lasciare per sempre il Fürstenhof.

Werner cercherà un modo per convincere il figlio a cambiare idea, poi Robert chiederà un favore a suo padre, ma non troverà l'aiuto sperato dall'uomo, così l'uomo comincerà a pensare che non ci sia più motivo di rimanere presso l'hotel.