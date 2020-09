Le anticipazioni di Tempesta d'amore riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in Germania verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Tim Saalfeld, interpretato dall'attore Florian Frowein. L'uomo non riuscirà a essere più lo stesso dopo il decesso di Nadja Holler. Quest'ultima, prima di perdere la vita, ha rivelato a Tim di non essere caduta accidentalmente, bensì di essere stata spinta da Franzi contro una roccia. Dopo aver appreso la notizia l'uomo ha scelto di proteggere la sua amata, così non ha rivelato a nessuno della confessione di Nadja, ma al contempo ha cominciato ad avere dei forti sospetti su Franzi.

Steffen geloso di Franzi e Tim

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse in Germania, Franzi, dopo aver lasciato Tim a causa dei sospetti che lui nutre verso di lei per quanto riguarda il decesso di Nadja, sembrerà essere davvero felice insieme al suo nuovo fidanzato: Steffen Baumgartner. Quest'ultimo, però, avrà dei dubbi nei confronti di Franzi, poiché si renderà conto che la donna in realtà non ha mai dimenticato Tim Saalfeld. Steffen non riuscirà ad accettare il pensiero che la sua compagna provi dei sentimenti per un altro uomo e diventerà sempre più geloso. L'uomo farà di tutto per fa dimenticare definitivamente Tim a Franzi, così finirà ben presto per perdere il controllo e rischierà di mettere in serio pericolo la vita del suo rivale in amore.

Nel frattempo Franzi sarà ignara del forte risentimento provato dal suo fidanzato nei suoi confronti e in quelli di Tim, così continuerà la sua relazione senza problemi.

Christoph va a lavorare al Fürstenhof

Steffen chiederà a Franzi di sposarlo e la donna accetterà subito, nonostante provi ancora dei sentimenti verso il suo ex fidanzato.

Quando Tim verrà a scoprire che Franzi ha accettato di convolare a nozze con Steffen, rimarrà notevolmente angosciato e non saprà come reagire. Christoph sarà preso dai suoi problemi economici: l'uomo sarà ormai ridotto sul lastrico a causa di Ariane, perdendo anche le azioni del Fürstenhof, pertanto cercherà una soluzione andando a lavorare come tuttofare presso l'hotel e tra le tante mansioni assegnatigli ci sarà anche quella di riparare l'impianto elettrico.

Tim vive un'esperienza premorte

Tim si offrirà di aiutare Christoph a sistemare il danno all'impianto elettrico del Fürstenhof, ma a causa di un errore di suo padre il ragazzo verrà colpito da una forte scossa elettrica che gli fermerà il cuore. Dopo l'incidente Christoph cercherà di rianimare suo figlio con l'aiuto di Selina, ma il giovane perderà conoscenza, attimo in cui vivrà un'esperienza premorte, nella quale vedrà Franzi tendergli la mano e riportarlo in vita. Successivamente Tim riuscirà a riprendersi al meglio, ma dopo la particolare esperienza si renderà conto del forte legame tra lui e la Franzi, così deciderà di andare dalla donna per raccontargli della vicenda. Dopo aver ascoltato il racconto di Tim, lei sembrerà nuovamente colpita e intrigata dall'uomo.