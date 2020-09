La soap Una vita nei prossimi episodi darà molto spazio all'amore raccontando le storie di coppie alle prese con dei problemi, ma anche di possibili nuove relazioni.

Le trame inerenti le puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 12 settembre, rivelano che Cinta deciderà di dire la verità a Rafael e gli confesserà di non essere innamorata di lui anche se lo pregherà di non dire nulla ai suoi genitori. Nel frattempo, Liberto dopo essere uscito di prigione, si recherà da Rosina per parlarle, ma lei sarà irremovibile e l'uomo per non farla soffrire inutilmente, deciderà di andare via di casa, mentre Felipe e Marcia si avvicineranno sempre più al punto che saranno sul punto di baciarsi.

Infine, Servante restituirà finalmente la medaglietta a Jacinto.

Una vita, anticipazioni al 12 settembre: Liberto decide di andare via di casa

Il matrimonio di Liberto e Rosina sembrerà definitivamente concluso nonostante gli amici della coppia faranno di tutto per farli riavvicinare, ma la Rubio non sembrerà aperta al perdono nei confronti del consorte per il tradimento perpetrato ai suoi danni. Liberto, a quel punto, come rivelano le trame Una vita fino al 12 settembre, deciderà di lasciare l'abitazione coniugale per non farla soffrire inutilmente, una volta che sarà uscito di prigione.

Nel frattempo, Servante e Jacinto prenderanno parte al torneo di biglie di Naveros del Rio e torneranno ad Acacias vittoriosi.

Il socio di Fabiana come da patti restituirà all'amica la preziosa medaglietta.

Poco dopo Felipe - convinto che Genoveva non sia poi davvero così malvagia come credono gli altri - si recherà da lei per cercare di convincerla a scagionare Liberto dall'infamante accusa che pende su di lui. Seler, infatti, è uscito dal carcere su cauzione, ma se la denuncia non verrà ritirata, dovrà rispondere del reato a lui contestato in tribunale.

Una vita, spoiler 6-12 settembre: Marcia e Felipe sempre più vicini

Gli spoiler Una vita relative alle puntate in onda dal 6 al 12 settembre, rivelano che Cinta non riuscirà più a fingere con Rafael e deciderà di rivelargli che non lo ama, in quanto nel suo cuore già c'è un altro uomo.

Intanto, Felipe riceverà un invito a un importante evento all'ambasciata brasiliana e chiederà a Marcia di accompagnarlo alla festa.

I due si avvicineranno sempre più e a un certo punto finiranno quasi per baciarsi mentre l'avvocato le starà insegnando a ballare, dopo averle spiegato un po' di protocollo in vista dell'evento. Tuttavia, Alvarez Hermoso ignora che la giovane domestica sia solo una pedina nelle mani della perfida Ursula e che sta cercando di sedurlo soltanto per poter avere informazioni importanti da passare alla Dicenta.

Poco dopo, Cinta dopo aver detto a Rafael di non amarlo, gli rivelerà anche chi è l'uomo di cui è profondamente innamorate. La ragazza gli confesserà che il suo desiderio è quello di passare tutta la vita con Emilio, ma lo pregherà di non dire nulla di tutto ciò ai suoi genitori.