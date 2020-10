Nelle prossime settimane le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti. Dopo aver scoperto che Thomas era a conoscenza del segreto su Beth, Steffy sarà furiosa con il fratello e non riuscirà a perdonarlo. La giovane Forrester, ancora distrutta dal dolore per essersi dovuta separare da Phoebe/Beth, andrà a fargli visita in ospedale. Qui Steffy non esiterà a rinfacciargli tutto il male causato non solo a lei ma anche a Hope e Liam e chiuderà definitivamente i rapporti con lui.

Beautiful, anticipazioni Usa: Steffy furiosa con Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful, i telespettatori vedranno come per Steffy le cose non saranno affatto facili.

La giovane, dopo essere stata costretta a separarsi da Phoebe riconsegnandola a Hope, faticherà a superare il dolore. La figlia di Ridge sarà furiosa non solo con Flo, ma soprattutto con il fratello Thomas, reo di aver mantenuto il segreto su Beth per tanti mesi. Il giovane nel frattempo, sarà in ospedale, dopo essere caduto dalla scogliera. Dopo un primo momento in cui si sarà temuto per la sua vita, per lui le cose sembreranno migliorare, anche se dovrà affrontare ben presto l'ira della sorella.

Beautiful, trame americane: Steffy aggredisce verbalmente Thomas in ospedale

Dando uno sguardo alle anticipazioni made in Usa, si scoprirà che Steffy andrà a far visita a Flo in carcere. La Forrester si scaglierà contro la giovane, rea di aver finto di essere la madre naturale della piccola Phoebe.

Steffy non vorrà ascoltare le sue giustificazioni e le augurerà di marcire in galera per il male fatto a lei a tutta la sua famiglia.

In seguito, la giovane Forrester si recherà in ospedale da Thomas. Quest'ultimo si mostrerà sorpreso nel vedere la sorella, ma la giovane non gli darà nemmeno modo di parlare e lo aggredirà verbalmente.

Beautiful, Steffy non perdonerà Thomas per quanto accaduto con Phoebe

Steffy sarà furibonda con Thomas e gli sputerà addosso tutta la sua rabbia. La ragazza non si capaciterà di come il fratello abbia potuto tenere nascosto per mesi il segreto su Beth e soprattutto di come possa essere stato così subdolo e meschino.

Steffy gli rinfaccerà il fatto di averle rovinato la vita e, prima di andarsene, gli dirà di non volerlo più nella sua vita. Thomas dovrà quindi stare lontano da lei e dalla sua famiglia. Steffy dunque troncherà ogni rapporto con lui.

Dando uno sguardo alle trame delle puntate già andate in onda negli Usa, si vedrà come Thomas avrà il sostegno solo di Ridge, disposto a tutto pur di aiutare il figlio ed evitargli il carcere.

In attesa di vedere anche sugli schermi italiani quanto accadrà tra Thomas e Steffy, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 13:40. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.