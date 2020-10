Sabato 10 ottobre andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che di racconteranno nel suo salotto c'è grande attesa per l'attore turco Can Yaman. Protagonista della serie tv di successo DayDreamer in onda durante l'estate ha conquistato le fan italiane con la sua bellezza e bravura. Dopo essere stato ospite la scorsa edizione a C'è posta per te da Maria De Filippi, è arrivato di nuovo in Italia dove si è raccontato tra carriera, vita privata alla conduttrice Silvia Toffanin.

Can Yaman ha raccontato il desiderio di voler realizzare un film con il regista Ozpetek

Tante le domande e le curiosità che la Toffanin ha posto a Can Yaman nel corso della lunga intervista. Per quanto riguarda la carriera, l'attore di DayDreamer ha raccontato di voler un giorno realizzare un film con il regista Ferzan Ozpetek. L'attore ha raccontato di averlo incontrato a Roma e che tra le altre cose è anche una persona molto simpatica. Can Yaman ha detto che si erano sentiti molte volte per telefono, ma no non si erano mai incontrati dal vivo. Can ha rivelato che spera di poter fare qualcosa di bello insieme a Ozpetek, per esempio un film. Successivamente ha dichiarato che l’intenzione e la volontà di farlo c'è sicuramente, ma per il momento non si può dire niente perché è ancora presto.

Can Yaman dichiara di essere single e di voler diventare un giorno padre

Per tutte le fan che seguiranno l'intervista, non potevano mancare domande sulla sua vita sentimentale. L'attore turco ha precisato che con la co-protagonista della fiction DayDreamer sono soltanto amici. Tuttavia, però, ha detto che lei sul set le è stata molto d'aiuto e per questo spera di poter lavorare ancora insieme a lei in futuro.

Sul suo privato e sull'argomento amore invece ha rivelato di essere single e che gli piacerebbe avere una relazione. Queste cose però non si possono pianificare perché la vita ti sorprende sempre, quindi è aperto a tutto. Sul desiderio di voler diventare un giorno padre Can Yaman ha dichiarato: "Sì, ma per ora non ci penso".

Prima di concludere l'intervista ha parlato dei suoi sogni e progetti futuri. A questo proposito ha detto che non sogna molto, ma gli piace vivere il presente. Ha poi anche raccontato che non si ferma quasi mai a pensare alle cose o ai progetti futuri. È una persona a cui piace vivere e agire. La cosa bella di fare l’attore è che non sai mai quello che ti aspetta ha aggiunto. Can Yaman ha svelato che in realtà è uno a cui piace molto lasciarsi sorprendere dagli eventi. Tre anni fa non avrebbe mai detto che sarebbe arrivato in Italia ed essere ospite della trasmissione Verissimo, ma invece è successo.