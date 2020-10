Can Yaman è sicuramente l'attore del momento e in Italia è diventato un sex symbol dopo il successo della serie tv DayDreamer. La coppia Can-Sanem sta facendo sognare milioni di telespettatori, che sperano di poter assistere al lieto fine, e intanto l'attrice Demet Ozdemir, che veste i panni della giovane Aydin, ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Chi, dove ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Yaman nella vita reale.

La verità dell'attrice di Sanem sul rapporto con Can Yaman

L'attrice che veste i panni di Sanem, alla domanda su un possibile coinvolgimento con Can Yaman al di là del set della serie televisiva in onda con successo su Canale 5, ha subito precisato che tra di loro non c'è nulla.

"È finzione", ha dichiarato Demet, mettendo a tacere tutti i Gossip su un possibile flirt con l'attore e collega.

Una versione dei fatti che di fatto era stata già confermata dallo stesso Can nel corso delle sue ultime interviste italiane rilasciate sia a Verissimo che a Chi. In quelle occasioni l'attore turco ammise di provare grande stima nei confronti della sua collega, precisando che erano dei buoni amici, ma che non c'era mai stato del tenero tra di loro.

Sia Can Yaman che Demet Ozdemir ammettono di essere single

Tuttavia in questo momento sia Can che Demet sono entrambi single. Yaman ha dichiarato di non avere una fidanzata al suo fianco, ma non ha nascosto che gli piacerebbe poter trovare al più presto una persona con la quale poter condividere la sua vita.

Anche l'attrice che veste i panni di Sanem, nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha ammesso che l'amore vero non è una soap opera, motivo per il quale Demet ha affermato di non sognare il principe azzurro. "Non voglio rimanere delusa" ha dichiarato l'attrice, aggiungendo che in questo momento della sua vita è super concentrata sul lavoro.

DayDreamer, Can e Sanem affrontano il 'ciclone' Huma

Entrambi, quindi, sembrerebbero avere decisamente poco tempo a disposizione per mettersi alla ricerca del vero amore e intanto i tantissimi fan di DayDreamer continuano a sperare in una possibile storia d'amore. Di sicuro quella tra Can e Sanem nella serie tv andrà avanti, ma ben presto i due dovranno affrontare dei nuovi ostacoli che proveranno a superare assieme.

Uno di questi porta il nome di Huma, la terribile e perfida madre di Can ed Emre, che apparirà per la prima volta in scena negli episodi della serie tv in onda questo sabato 24 ottobre su Canale 5. Huma punterà subito il dito contro Sanem e si impegnerà con tutte le sue forze per ostacolare il sentimento tra i due ragazzi. Riuscirà nella sua missione?