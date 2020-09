Secondo delle ipotesi avanzate dal portale Optimagazine, Can Yaman potrebbe essere ospite in autunno di un programma di Canale 5. A contenderselo potrebbero essere Maria De Filippi a C'è posta per te, Barbara D'Urso a Live e Silvia Toffanin a Verissimo. Ma non si sa ancora chi sarà la conduttrice che avrà la meglio e se l'attore turco sarà veramente ospite degli studi Mediaset.

Can Yaman di nuovo in Italia? La De Filippi potrebbe avere la meglio

I fans di DayDreamer - Le ali del sogno, fiction turca di grande successo che va in onda attualmente su Canale 5, si chiedono se Can sarà ospite della tv italiana anche quest'anno.

Bisogna ricordare, infatti, che lo scorso anno l'attore turco ha incontrato sia Maria De Filippi a C'è posta per te, che Barbara D'Urso a Live. Secondo alcune ipotesi fatte dal portale Optimagazine, intanto, Can potrebbe essere nuovamente ospite di Canale 5, ma non sarebbe ancora chiaro il nome del programma a cui parteciperà. L'occasione, a quanto pare, potrebbe essere colta nuovamente da De Filippi, poiché tra qualche giorno riprenderanno le riprese di C'è posta per te e l'ospite della prima serata potrebbe essere proprio Can. Oltre a Maria e Barbara, un'altra conduttrice che potrebbe essere interessata ad avere l'attore in trasmissione è Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. Anche il l settimanale Chi, nel parlare di Yaman, potrebbe aver lanciato un segnale affermando che il prossimo autunno potrebbe essere "il più caldo per l'attore".

Al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale del suo arrivo in Italia e anche l'attore mantiene il silenzio al riguardo. Can, intanto, è impegnato nelle riprese della nuova fiction turca dal nome 'Bay Yanlis', dove recita nuovamente insieme a Ozge Gurel. Inoltre,Yaman sta svolgendo il ruolo di testimonial per il marchio di camicie 'Tudors'.

DayDreamer, la soap continuerà ad essere trasmessa

Altra domanda che si pongono i fan riguardo Can Yaman è se DayDreamer avrà un prosieguo su Canale 5 o se sarà interrotta prima del tempo. Quel che potrebbe accadere è che la soap non verrà più trasmessa durante la settimana, ma potrebbe essere spostata del tutto al weekend.

Il prossimo appuntamento con la storia d'amore tra Can e Sanem, infatti, sarà sabato 3 ottobre alle ore 14:45 su Canale 5. Pertanto, la soap opera turca sembra essere ancora distante dalla fine e le puntate da trasmettere ancora sono molte. Questo ha preoccupato i fan, i quali premono affinché Mediaset non divida la fiction in due parti e rimandi così la messa in onda della seconda parte all'estate prossima. Qualcuno, addirittura, sostiene che DayDreamer possa prendere il posto de Il Segreto, soap che sembra essere arrivata alle battute finali. Non resta che aspettare per comprendere quale sarà il destino di una delle fiction più seguite degli ultimi tempi.