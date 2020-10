Carlo Conti è risultato positivo al test del coronavirus. È questa la notizia che pochi minuti fa il celebre conduttore, padrone di casa di Tale e Quale Show, ha dato sul suo profilo ufficiale Instagram. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone, così come ha spiegato lo stesso Conti, tranquillizzando così i numerosi fan e sostenitori che lo seguono sui social network.

L'annuncio di Carlo Conti su Instagram: 'Sono positivo alla Covid'

"Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid", ha scritto Carlo Conti nel suo messaggio social, aggiungendo che in questo momento si trova a casa, come prevede il protocollo medico.

Il presentatore, volto noto della televisione di Stato, ha aggiunto di essere praticamente asintomatico e che, ovviamente, è sotto costante controllo medico.

L'annuncio della positività di Carlo Conti al Coronavirus ha fatto subito il giro del web e della rete e in questi minuti sono tanti gli estimatori e i fan che stanno facendo un grande in bocca al lupo al conduttore, affinché possa rimettersi al più presto in sesto e tornare così alla sua vita di tutti i giorni.

A rischio la puntata di Tale e Quale show del 30 ottobre

Difficile pensare che la situazione di Carlo Conti possa migliorare in vista del prossimo venerdì 30 ottobre, quando in prima serata su Rai 1 è prevista una nuova puntata di Tale e Quale Show, il fortunato varietà dedicato alle imitazioni, campione di ascolti.

In queste settimane, infatti, il programma in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta ha sempre avuto la meglio nella sfida auditel del venerdì sera contro il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e trasmesso in diretta televisiva su Canale 5.

Anche Gerry Scotti, come Carlo Conti, ha contratto il Coronavirus

Al momento, però, Conti non è l'unico volto noto della televisione italiana che è risultato positivo alla Covid-19. Nei giorni scorsi, infatti, anche Gerry Scotti, volto simbolo di Mediaset, aveva annunciato sempre sul suo profilo ufficiale Instagram di aver contratto questo virus che sta mettendo in ginocchio non solo il nostro Paese, ma tutto il resto del mondo.

Il conduttore di Caduta Libera, intervistato dal Corriere della Sera, non ha perso il suo invidiabile buon umore e ha ammesso di essere vicino a tutte le persone che in questo momento stanno combattendo contro il Coronavirus."'Forza e coraggio, non mollate", ha dichiarato il presentatore, aggiungendo di essersi reso conto per davvero che questo virus è infimo e bisogna stare attenti. "In famiglia siamo al limite del paranoico", ha chiosato nel corso dell'intervista al Corriere.