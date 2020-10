Una vita, come tutte le produzioni di lunga serialità, rinnova spesso il suo cast e le storyline, e i fan delle vicende ambientate ad Acacias 38 dovranno prepararsi a un altro addio. Le anticipazioni spagnole della soap, infatti, rivelano che presto uno dei personaggi storici abbandonerà il quartiere: si tratta di Susana. L'ex sarta accetterà la proposta di suo marito Armando di andare a vivere a New York. L'uscita di scena di Susana è dipesa dalla decisione della sua interprete Amparo Fernandez. L'attrice, infatti, ha deciso di lasciare la soap per dedicarsi ad altri impegni. In Italia l'uscita di scena andrà in onda nel 2021.

Una vita, trame spagnole: Susana accetta la proposta di Armando

Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che Susana prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. La donna deciderà di abbandonare lo storico quartiere di Acacias per andare a vivere a New York con suo marito Armando. Quest'ultimo, infatti, le proporrà di trasferirsi nella città americana dopo il suo ritorno nel quartiere. Nelle vicende attualmente in onda in Spagna Susana, dopo aver visto su un giornale la foto di suo marito intento a sposarsi con un'altra donna, deciderà di andare a Vienna a cercarlo. Tuttavia, l'uomo rientrerà nel quartiere proprio nel momento in cui la consorte è partita per l'Austria. Poco dopo, però, la donna riceverà un telegramma del marito e deciderà di rientrare nel paese.

Gli alti e bassi del loro matrimonio finalmente finiranno: due si ritroveranno e si scambieranno un bacio appassionato in calle Acacias. Subito dopo Caballero le proporrà di lasciare la Spagna per cambiare vita e lei accetterà.

Una vita, spoiler Spagna: Amparo Fernandez ha deciso di lasciare la soap

L'uscita di scena di Susana avverrà in questo modo, ma non è stata una decisione dell'autrice Aurora Guerra, bensì dell'attrice Amparo Fernandez, la quale ha deciso di lasciare la soap a causa di altri impegni lavorativi.

Ad annunciarlo è stata la stessa interprete nel corso di un'intervista alla rivista iberica Telenovela. La donna ha dichiarato di aver ottenuto una parte a teatro nell'opera Sombra y realidad e di non essere riuscita a incastrare i vari impegni. Fernandez ha aggiunto che Acacias 38 le rimarrà nel cuore, così come la collega Sandra Marchena (l'interprete di Rosina) con la quale ha dato origine nella fiction a una coppia di amiche favolosa.

Non solo, ha affermato che le mancheranno anche gli altri suoi colleghi che adora.

L'attrice si è detta rammaricata per non aver potuto, a causa della Covid-19, festeggiare con i colleghi l'ultimo giorno sul set, ma ha avuto comunque una bella sorpresa da parte delle colleghe Anita del Rey, Ines Aldea e Cristina Abad (che rispettivamente interpretano Trini, Celia e Maria Luisa). Tuttavia, in Italia i telespettatori continueranno a vedere Susana ancora a lungo. Salvo imprevisti, l'uscita di scena dovrebbe andare in onda intorno all'autunno del 2021, visto che la trama che porterà alla sua unione con Armando Caballero nel nostro Paese non è stata ancora trasmessa.