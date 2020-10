Domenica 25 ottobre andrà in onda su Canale 5, alle 16:20 circa, una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della serie: l'arrivo di Huma, mamma dei Fratelli Divit, rimescolerà ancora una volta le carte in tavola e di certo Sanem e Leyla non avranno vita facile. Frattanto Mevkibe e Nihat saranno ancora in guerra tra di loro, mentre Ceyda troverà una nuova alleata in Huma.

Huma progetta il fidanzamento di Ceyda e Can

Proseguono le avventure di Can e Sanem e di tutti i volti che fanno parte di DayDreamer.

La conoscenza tra Huma e la Aydin non è stata di certo delle migliori: la dolce Sanem infatti, litigherà con la mamma del fidanzato ben prima di conoscerne l'identità e le cose tra le due non miglioreranno neanche dopo le presentazioni ufficiali. Can sottolineerà ancora una volta di non disprezzare la madre colpevole di averlo abbandonato con il padre quando era ancora molto piccolo e di aver portato il fratello minore lontano da lui.

Intanto Huma farà la conoscenza di Ceyda e la troverà immediatamente più adatta al figlio rispetto a Sanem, per cui si alleerà con la Ceo della Compass Sport per farla diventare la fidanzata dell'affascinante fotografo. Per dimostrare che le sue intenzioni sono quelle di restare nella vita dei suoi figli, Huma deciderà di tornare a lavorare nell'agenzia pubblicitaria facendo valere il suo pacchetto azionario.

La donna farà di tutto per mettere in cattiva luce, anche dal punto di vista lavorativo, sia Sanem che Leyla con la speranza che i suoi figli si allontanino dalle sorelle Aydin.

I piani di Huma per mettere in cattiva luce le Aydin

Il comportamento ostile di sua madre nei confronti di Sanem farà infuriare Can che non perderà occasione di mostrare il suo disappunto nei confronti di Huma difendendo sempre la donna che ama.

Intanto la situazione in casa Aydin non è delle migliori: Nihat e Mevkibe saranno ancora in lite, infatti il papà di Sanem e Leyla mostrerà di non avere alcuna intenzione di rientrare in casa e continuerà a dormire e vivere all'interno della sua bottega.

Insomma, è chiaro che la puntata di domenica 25 ottobre terrà i telespettatori attaccati allo schermo: l'arrivo di Huma, personaggio dispotico quanto altezzoso, metterà alla prova i sentimenti dei due protagonisti.

Can e Sanem saranno così forti da superare insieme anche i piani di Huma? Frattanto sulla coppia incombe la presenza di Enzo Fabbri: ben presto la notizia che Sanem ha venduto segretamente i diritti del suo profumo all'imprenditore italo-francese diverrà di dominio pubblico ferendo molto la sensibilità di Can.