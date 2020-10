Andrà in onda sabato 17 ottobre una nuova intensa puntata di DayDreamer - Le ali del sogno. Sanem sarà costretta a tenere nascosto al suo amato Can un importante accordo stretto con Fabbri e che porterà a delle conseguenza tristi per i due protagonisti della soap turca. Sanem Aydin cederà i diritti sul suo profumo all'imprenditore italo-francese per permettere all'uomo che ama di uscire dal carcere. Frattanto, Aylin grazie alle cessione delle quote di Enzo diventerà a tutti gli effetti socia dell'agenzia pubblicitaria Divit. La donna una volta in azienda bacerà Emre, cogliendolo di sorpresa: la povera Leyla assisterà sconsolata alla scena.

Can fuori dal carcere grazie a Sanem

Si prospetta una puntata densa di colpi di scena e di forti emozioni quella di DayDreamer che andrà in onda sabato 17 ottobre su Canale 5 alle 14.45 circa. Can verrà condotto in carcere a seguito di una denuncia per aggressione che Enzo Fabbri ha fatto alle autorità su consiglio di Aylin. L'avvocato dell'affascinante fotografo, quando le cose sembreranno mettersi veramente male, si presenterà in carcere annunciando che la denuncia è stata ritirata.

Can potrà lasciare il carcere da uomo libero ma sarà convinto che è stata Aylin a convincere Fabbri a fare un passo indietro. In realtà, l'imprenditore italo-francese stringerà un accordo con Sanem la quale dovrà cedere i diritti del suo profumo per permettere all'uomo che ama di uscire di prigione.

Fabbri inoltre deciderà di donare le sue quote a Aylin in modo tale che la perfida donna una volta all'interno dell'agenzia possa portarla al fallimento.

Aylin bacia Emre

Aylin, quindi, tornerà all'agenzia in qualità di socia e trovandosi di fronte ad Emre lo bacerà all'improvviso, anche se l'uomo non nutre più alcun interesse nei suoi confronti.

Leyla, che soffrirà ancora molto per la rottura con il minore dei Divit vedrà la scena da lontano e si convincerà che i due ex sono tornati insieme. La maggiore delle sorelle Aydin sarà distrutta e correrà tra le braccia di Osman.

Triste e stanca per la situazione che si è venuta a creare, Leyla concederà ad Osman la possibilità di corteggiarla, per la felicità del ragazzo, divenuto ormai attore, che non aspettava altro che questo.

Il triangolo amoroso che vede alcentro dell'attenzione Leyla, Osman ed Emre animerà molto le prossime puntate. Insomma, anche la puntata del 17 ottobre prevede intrighi e momenti carichi di patos. I protagonisti della soap turca hanno conquistato il pubblico italiano che non vede l'ora di poter conoscere come si svolgeranno le vicende di Can e Sanem ma anche di tutti gli altri volti che animano DayDreamer.