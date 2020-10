Le avventure di Can e Sanem diventano sempre più intriganti: ben presto i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno dovranno fare i conti con l'arrivo di Huma, la mamma dei fratelli Divit. Come illustrano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, la perfida donna farà di tutto per allontanare i due fidanzati e non si farà scrupoli nel coinvolgere anche altre persone che possano aiutarla a portare a compimento il suo piano. A tal proposito l'interesse che Yigit mostrerà nei riguardi di Sanem sarà provvidenziale per Huma. Quest'ultima inviterà l'editore a seguire le sue istruzioni per poter avvicinare la donna di cui si è innamorato.

Huma trama contro l'unione di Can e Sanem

Seguendo le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia, Can e Sanem - sebbene siano decisi a convolare a nozze - avranno non pochi problemi prima di giungere al loro lieto fine. Infatti, durante la sua festa di compleanno, l'affascinante fotografo chiederà in moglie Sanem, che accetterà. Huma resterà sbigottita di fronte a tale evento, poiché sarà da sempre convinta che la ragazza non sia la persona giusta per il figlio.

Polen, ex di Can, dopo aver assistito alla proposta deciderà di far ritorno a Londra dove ha un lavoro, mentre Huma non sembrerà disposta ad arrendersi e confesserà ad Emre che non permetterà che Sanem si imparenti con loro.

Huma si renderà presto conto che Yigit, nuovo datore di lavoro di Sanem e fratello di Polen, è molto interessato alla ragazza e sfrutterà quindi la situazione a suo vantaggio. La donna, senza mezzi termini, dirà al giovane editore di seguire le sue istruzioni per poter convincere Sanem a stare al suo fianco.

A questo punto l'editore, infatti, scriverà una lettera densa d'amore per Sanem.

Yigit si schiera dalla parte della mamma di Can

Intanto Can si mostrerà infastidito dall'interesse di Yigit nei confronti della sua fidanzata, ma quest'ultima lo tranquillizzerà. Infatti, Sanem dichiarerà al fotografo che non lascerà il suo nuovo lavoro presso la casa editrice.

Sanem però non saprà che Yigit, con la scusa di pubblicare il suo primo romanzo anche in America, cercherà in ogni modo di circuirla e tenerla impegnata per allontanarla da Can.

In buona fede, inoltre, Sanem inviterà Can a riappacificarsi con sua madre ignara dei perfidi piani della donna. Huma continuerà a tramare contro l'unione dei due protagonisti di DayDreamer con l'aiuto di Yigit, il quale non si farà scrupoli pur di ottenere l'amore della giovane. ì