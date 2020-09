Guai in vista per Can e Sanem: secondo le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, i due ben presto torneranno a fare coppia fissa ma il loro amore verrà ostacolato. Aydin e Divit, infatti, dovranno fare i conti con la perfida Aylin, che farà di tutto per dividerli, e con le ansie di Mevkibe e Nihat. I genitori della dolce scrittrice non apprezzeranno le voci sulla loro figlia minore che si diffonderanno nel quartiere in seguito alla pubblicazione di alcune foto che vedranno protagonisti proprio Can e Sanem.

Aylin segue Sanem e Can

Seguendo le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia, Can perdonerà Sanem per avergli mentito e le dichiarerà il suo amore.

Le puntate in onda attualmente in Italia vedono i due protagonisti della soap impegnati nell'organizzazione della campagna pubblicitaria della Compass Sport. Durante la festa che celebrerà il successo di Sanem come creativa, nonostante il tentativo di sabotaggio di Aylin, il fotografo darà un bacio alla Aydin e i due decideranno di mettere da parte l'amicizia per dare una possibilità al loro amore.

Ben presto cominceranno i pettegolezzi su Can e Sanem in agenzia, visto che la giovane passerà da stagista a copywriter. I colleghi penseranno che si tratti di una promozione dovuta ai sentimenti che legano capo e dipendente. Ma i guai per gli innamorati si aggraveranno quando Aylin ci metterà il suo zampino.

Dopo che un ladro entrerà in casa Aydin, Leyla chiederà ad Emre di raggiungere la coppia che sta passando una bella serata nel capanno di Can per avvertire la sorella dell'accaduto. Emre informerà subito Aylin che il fratello e Sanem sono tornati a stare insieme.

Nihat e Mevkibe furiosi con Sanem

Anche se Emre si mostrerà contrario, Aylin, sempre più decisa a far fuori dall'azienda Can e Sanem, comincerà a seguire la coppia e scatterà delle foto che poi invierà ad un giornale scandalistico.

La rivista di gossip pubblicherà subito le immagini dei due innamorati che faranno scoppiare il gossip nel quartiere di Sanem. Mevkibe e Nihat andranno su tutte le furie e ciò costringerà la Aydin a mentire sulla sua relazione con il capo.

Mevkibe andrà in ufficio per capire cosa sta accadendo tra la figlia e l'affascinante fotografo ma quest'ultimo riuscirà a convincere la signora Aydin che le foto erano relative ad un momento in cui lui aiutava Sanem che stava per cadere.

Nihat, frattanto, per difendere l'onore di Sanem, perderà il lavoro da tassista perché tratterà male una cliente. Mentre Sanem dovrà nascondere i suoi sentimenti per Can, a lei e alla sorella Leyla verrà proibito di uscire se non per recarsi al lavoro. La vita delle sorelle Aydin di farà molto dura.