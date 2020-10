Per Can Yaman è arrivato il momento di raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. L'attore turco, protagonista della soap opera di grandissimo successo DayDreamer - Le ali del sogno, sarà protagonista di un lungo 'faccia a faccia' esclusivo, durante il quale si parlerà non soltanto della sua carriera professionale ma anche del suo privato. L'attore, infatti, da diverso tempo non viene 'beccato' in compagnia di altre fanciulle.

Il ritorno di Can Yaman a Verissimo: l'intervista in onda il 10 ottobre

L'appuntamento con Can Yaman a Verissimo è fissato per sabato 10 ottobre a partire dalle ore 16.05, subito dopo la fine del doppio episodio inedito di DayDreamer.

L'intervista è stata registrata la scorsa settimana, quando l'attore turco è arrivato in Italia per registrare anche l'ospitata a C'è posta per te, il people show campione di ascolti di Maria De Filippi in onda nuovamente da gennaio 2021 su Canale 5.

In queste ore, proprio sulla pagina ufficiale Instagram di Verissimo, è stato pubblicato il primo scatto ufficiale dell'intervista, dove l'attore appare con un look decisamente diverso rispetto a quello cui siamo abituati a vederlo nei panni di Can Divit di DayDreamer.

Il nuovo look di Can Yaman a Verissimo, l'attore è ancora single

Questa volta Can ha deciso di 'darci un taglio' e si è mostrato alle tantissime fan italiane con un taglio di capelli corti, ben distante dal codino che aveva mostrato nella fortunatissima soap opera in onda su Canale 5.

Nel corso dell'intervista si parlerà anche della vita privata dell'attore, che ormai da un po' di tempo è single. La sua ultima storia 'pubblica' è quella con l'attrice Bestemsu Ozdemir di 29 anni. I due hanno anche convissuto assieme per tutto il 2017, poi però è arrivata la notizia della fine della loro love story.

E da quel momento Can non è stato più beccato in compagnia di nuove donzelle. Non si esclude, però, che nel corso dell'intervista a Verissimo di questo sabato possa esserci un 'colpo di scena' proprio da questo punto di vista.

Le parole di Can Yaman sul personaggio di Can Divit

In attesa di scoprire se l'attore è riuscito a trovare la 'donna della sua vita', dal punto di vista professionale ha ammesso che il ruolo interpretato nella soap opera DayDreamer - Le ali del sogno gli è rimasto particolarmente nel cuore.

Can ha svelato di avere molti elementi in comune con il fotografo Divit, aggiungendo che quello è stato il ruolo in cui si è sentito maggiormente se stesso.Tra i nuovi impegni, invece, c'è quello con la Serie TV 'Bay Yanlis' che prossimamente dovrebbe arrivere anche in Italia con il titolo di 'Signor Sbagliato'.